DFB-Pokal: HSV gewinnt Elfer-Krimi gegen KSC, RB Leipzig souverän

Hannover. Der Hamburger SV steht nach einer wilden Aufholjagd gegen den Karlsruher SC im Halbfinale des DFB-Pokals. Hannover ist gegen Leipzig chancenlos.

Der Hamburger SV darf mehr denn je vom ersten großen Titel seit 35 Jahren träumen. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter gewann am Mittwoch dank Torwart Daniel Heuer Fernandes mit 3:2 im Elfmeterschießen gegen den Karlsruher SC und steht im Halbfinale des DFB-Pokals.

Nach der Verlängerung hatte es in dem packenden Pokal-Thriller der beiden Zweitligisten 2:2 (2:2, 0:1) gestanden. Heuer Fernandes hielt dann entscheidend gegen Marvin Wanitzek und Ricardo van Rhijn, auch Daniel O'Shaughnessy scheiterte. Schon in den beiden Runden zuvor war der HSV im Elfmeterschießen weiter gekommen.

HSV rettet sich in Überzahl in die Verlängerung

Doppelpacker Robert Glatzel (52./90.+1) hatte die zwischenzeitliche 2:0-Führung des KSC durch Philip Heise (40.) und Philipp Hofmann (50.) ausgeglichen und den HSV in die Verlängerung gerettet. Den tapferen Gästen fehlten am Ende vielleicht ein bisschen die Kräfte, weil die Badener nach der Gelb-Roten Karte für Christoph Kobald (72.) lange in Unterzahl agieren mussten.

Der HSV zog damit erstmals seit 2019 wieder ins Halbfinale des DFB-Pokals ein, den die Rothosen zuletzt 1987 gewannen. In diesem Jahr ist die Chance auf den Triumph in Berlin so groß wie seit Jahren nicht, da die Schwergewichte Bayern München und Borussia Dortmund bereits in den Runden zuvor ausgeschieden sind.

Pokal-Favorit RB Leipzig hat in Hannover dominiert. Foto: dpa

Titelfavorit RB Leipzig ist dem 1. FC Union Berlin und dem HSV ins Halbfinale des DFB-Pokals gefolgt. Die Sachsen gewannen am Mittwochabend bei Hannover 96 verdient mit 4:0 (2:0). Torgarant Christopher Nkunku mit einem Doppelschlag (17./22. Minute), Konrad Laimer (68.) und Andre Silva (73.) erzielten die Treffer für den Bundesliga-Vierten aus Leipzig.

Zum Pokalduell der Bundesligisten empfängt der VfL Bochum am Abend (20.45 Uhr) den SC Freiburg. Das Halbfinale wird am 19. und 20. April ausgetragen. Das Endspiel steigt am 21. Mai im Berliner Olympiastadion.

