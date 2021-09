Live! Glasner jubelt - Frankfurt führt in Wolfsburg mit 1:0

Zuletzt in Wolfsburg, jetzt in Frankfurt: Trainer Oliver Glasner.

Wolfsburg. Brisantes Spiel in Wolfsburg: Der VfL will Platz eins zurückerobern, Frankfurt dies bei der Rückkehr von Trainer Glasner verhindern. Der Ticker.

Trainer Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt lässt bei seiner Rückkehr nach Wolfsburg exakt dieselbe Formation auflaufen, die erst am Donnerstagabend in der Europa League gegen Fenerbahce Istanbul (1:1) zum Einsatz kam. Auch der über Schmerzen an der Schulter klagende Abwehrspieler Martin Hinteregger ist am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga wieder dabei.

Zum Vergleich: Glasners Ex-Club VfL Wolfsburg spielte bereits am Dienstagabend in der Champions beim französischen Meister OSC Lille (0:0). Trotzdem nimmt Trainer Mark van Bommel mit der Hereinnahme von Luca Waldschmidt, Dodi Lukebakio, Sebastiaan Bornauw und Yannick Gerhardt gleich vier Änderungen an seiner Startelf vor.

Glasner trainierte die Wolfsburger in den vergangenen zwei Jahren und führte den Club in die Champions League. Der 47 Jahre alte Österreicher verließ den VfL in diesem Sommer auch, weil sein Verhältnis zu Sportchef Jörg Schmadtke belastet war. Eine nachträgliche Verabschiedung Glasners haben die Wolfsburger vor dem Spiel nicht geplant. Trotzdem wurde der Trainer am Sonntag bei seiner Rückkehr von mehreren ehemaligen Mitarbeitern herzlich begrüßt. (dpa)

So spielen der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Bornauw, Gerhardt - Guilavogui, Arnold - Lukebakio, Waldschmidt, Steffen - Weghorst. Trainer: van Bommel

Frankfurt: Trapp - da Costa, Ndicka, Hinteregger, Durm - Jakic, Sow - Borré, Kamada, Kostic - Lammers. Trainer: Glasner

