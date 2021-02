Live! Bremen steht vor Spiel gegen Frankfurt unter Druck

Bremen. Der jüngste Auftritt von Werder Bremen bei der Pleite in Hoffenheim hat Trainer Florian Kohfeldt zu denken gegeben. Der Live-Ticker.

War es nur ein Ausrutscher oder ein Alarmzeichen? Nach der 0:4-Niederlage bei 1899 Hoffenheim ist das bei Werder Bremen die große Frage. Schon beim Freitagabend-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr/DAZN) wollen die Bremer allen Befürchtungen entgegentreten, dass die aktuelle Saison in der Fußball-Bundesliga doch noch einmal so bedrohlich werden könnte wie die vergangene.

"Wir wissen, in welcher Situation wir sind und dass es immer noch runtergehen kann. Aber das wissen wir doch schon das ganze Jahr über", sagte Verteidiger Ömer Toprak vor dem schweren Heimspiel gegen den zuletzt so erfolgreichen Champions-League-Anwärter. "Wir müssen zeigen, dass das Spiel in Hoffenheim ein Ausrutscher war, und wieder das Gesicht aus den Spielen davor zeigen."

Kohfeldt: "Ich will am Freitagabend punkten"

Eines ist auch seinem Trainer Florian Kohfeldt sehr wichtig: "Ich will am Freitagabend punkten. Nichts anderes ist in meinem Kopf. Es geht nicht darum, gut in die nächsten Wochen mit den Spielen gegen Regensburg, Köln und Bielefeld zu kommen."

Denn ganz egal, wie das Spiel gegen Frankfurt auch ausgeht: Die für den weiteren Saisonverlauf vermutlich entscheidenderen Spiele folgen danach. Bei Jahn Regensburg (2. März), wenn es um den auch wirtschaftlich so wichtigen Einzug in das DFB-Pokal-Halbfinale geht. Beim 1. FC Köln (7. März) und Arminia Bielefeld (10. März), wenn der Tabellenzwölfte seinen aktuellen Sechs-Punkte-Vorsprung auf einen Abstiegskampf gegen zwei direkte Konkurrenten wieder ausbauen will. (dpa)

