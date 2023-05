Live! Leverkusen läuft gegen Köln weiter hinterher

Leverkusen. Die Verlegung hatte für Furore gesorgt, nun wird gespielt: Bayer Leverkusen empfängt ab 20.30 Uhr den 1. FC Köln. Das Spiel im Live-Ticker.

Xabi Alonso will im Endspurt seiner ersten Saison in der Fußball-Bundesliga Geschichte schreiben. „Wir wollen, dass wir uns für immer an diesen Mai erinnern“, sagte der Trainer von Bayer 04 Leverkusen: „Und beim Derby fangen wir damit an.“ Heute (20.30 Uhr) empfängt die Werkself den Nachbarn 1. FC Köln, sechs Tage später steigt das Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom.

„Vom ersten Tag an haben mir alle erzählt, wie besonders das Derby ist. In Köln habe ich es schon erlebt, jetzt ist es Zeit, es zu Hause zu erleben“, sagte Alonso. Das Hinspiel gewann Bayer mit 2:1. Wieder zurückgreifen kann Bayer auf den argentinischen Weltmeister Exequiel Palacios, der die jüngsten vier Pflichtspiele wegen einer Oberschenkelverletzung verpasste.

Kölns Trainer hofft auf friedliches Derby

Kölns Trainer Steffen Baumgart hofft derweil auf ein friedliches Spiel. „Ich mache mir viele Gedanken darüber, dass es ein friedliches Miteinander wird“, sagte der Kölner Coach: „Jeder ist froh, wenn es am Freitag um den Sport geht. Und ich hoffe, dass die Rivalitäten auf dem Platz ausgetragen werden und nirgendwo anders.“

