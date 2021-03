Nyon Der BVB trifft im Viertelfinale der Champions League auf Manchester City. Der Live-Ticker.

An diesem Freitag (12 Uhr) wird in der Zentrale des europäischen Fußball-Verbandes Uefa das Viertelfinale der Champions League ausgelost. Die letzten beiden deutschen Mannschaften, Borussia Dortmund und Titelverteidiger FC Bayern München könnten aufeinander treffen. Der Live-Ticker.

12:18: Im Halbfinale könnte es zum Bundesliga-Klassiker kommen: Der Sieger des Spiel BVB gegen Manchester City trifft auf den Sieger des Spiels Bayern München gegen PSG.

12:16: Und Real Madrid mit dem FC Liverpool

12.15 Uhr: Bayern München bekommt es mit Paris St. Germain zu tun

12.14 Uhr: die zweite Begegnung lautet: Porto gegen Chelsea.

12.13 Uhr: Die erste Paarung steht fest: Manchester City gegen Borussia Dortmund!

12.09 Uhr: Es geht los. Der frühere Bayern-Profi Hamit Altintop zieht die Lose. Der Ex-Schalker stand 2010 mit Bayern München im Champions-League-Finale und verlor 0:2 gegen Real Madrid.

11.59 Uhr: In wenigen Minuten beginnt die Auslosung.

11.28 Uhr: Direkt im Anschluss wird heute die Auslosung der Halbfinalspiele vorgenommen. Damit weiß man schon bei einem etwaigen Weiterkommen, auf wen man in der Vorschlussrunde trifft.

11 Uhr: BVB-Sportdirektor Michael Zorc sagte vorher zur Auslosung: „Es gibt jetzt keine einfachen Lose mehr. Ein deutsch-deutsches Duell braucht im Viertelfinale noch niemand. Wir warten einfach ab, was die Auslosung hergibt.“

10.40 Uhr: Insgesamt stehen vier deutsche Trainer im Viertelfinale: Edin Terzic (BVB), Hansi Flick (FC Bayern München), Thomas Tuchel (Paris St. Germain) und Jürgen Klopp (FC Liverpool)

10.35 Uhr: Die Viertelfinals werden am 6./7. April ausgetragen, die Rückspiele am 13./14. April. Die Halbfinals gehen am 27./28. April und am 4./5. Mai über die Bühne. Das Endspiel findet am 29. Mai in Istanbul im Atatürk Olympiastadion statt.

10.30 Uhr: Im Lostopf sind neben dem BVB auch Titelverteidiger FC Bayern München, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, der FC Liverpool, der FC Chelsea und der FC Porto.