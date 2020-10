Über die extremen Belastungen durch den – coronabedingt – ausgesprochen straffen Zeitplan in dieser Saison hat Peter Bosz bereits häufiger gesprochen. Anfang August etwa, vor Beginn des Finalturniers der Europa League in Nordrhein-Westfalen, wies Bayer Leverkusens Cheftrainer auf die erhöhte Verletzungsgefahr für Spieler hin, die wegen der Überbelastung müde und entsprechend unaufmerksamer und langsamer in ihren Reaktionen sind. Beim jüngsten Ligaspiel in Mainz bekam das Thema dann neuen Schwung, als Bosz seinen Spielführer Charles Aranguiz in der Halbzeit auswechselte. Der Grund: Muskelprobleme.

Das Zwicken in den Muskeln und Sehnen des Chilenen hing nicht zuletzt mit den Reisestrapazen zusammen, die der 31-Jährige in den Spielen mit seinem Nationalteam gerade geschultert hatte. Für den erschöpften Aranguiz brachte Bosz den Österreicher Julian Baumgartlinger ins Spiel, dem er nach dem 1:0 bei den Rheinhessen, dem ersten Bundesligasieg der Werkself in dieser Saison, dann auch ein Lob aussprach. „Er hat es nach seiner Einwechslung sehr gut gemacht“, befand der Bayer-Coach. Einem weiteren Einsatz von Baumgartlinger beim Start in die neue Europa-League-Saison, am Donnerstag gegen OGC Nizza (18.55 Uhr/DAZN), steht demnach nichts im Wege. Womöglich rückt der gebürtige Salzburger gegen den Tabellenvierten der Ligue 1 auch in die Anfangsformation.

Leverkusens Trainer Peter Bosz sorgt sich um seine Spieler

Ähnlich wie der Münchener Angreifer Thomas Müller („Die Beschwerden wegen der Corona-Geschichte kann ich nicht nachvollziehen, das packen wir schon“) verweigert Baumgartlinger Klagen über die Englischen Wochen in Dauerschleife. „Dafür spielen wir alle Fußball“, sagte der 32-Jährige. „In jedem Jahr geht es darum, den internationalen Wettbewerb zu erreichen, um alle drei Tage spielen zu können.“ Für die Vereine, ergänzte der Mann aus dem defensiven Mittelfeld aber schon, sei die Situation wegen der Abstellungen zu den vielen Länderspielen „schwierig“.

Seinen Klubtrainer stören dabei nicht primär die Partien der Nations League, in der Mitte November der nächste Doppeltermin ansteht. „Was ich nicht verstehe, sind die Freundschaftsspiele, die dazugekommen sind“, kritisiert Bosz. Während der letzten Länderspielpause trainierte der Niederländer unter dem Bayer-Kreuz zwei Wochen lang mit sechs Akteuren.

In Addition mit der verkürzten Vorbereitung, dem weiter aufgeblähten Programm für Nationalkicker und 16 Pflichtspielen, die seine Mannschaft inklusive der Partie gegen Nizza (findet ohne Zuschauer statt) bis zur Mini-Weihnachtspause zu bewältigen hat, schwant dem 56-Jährigen nun Böses. „Die Belastung wird unglaublich sein. Deshalb werden wir viele Verletzungen erleben – leider“, prophezeit Bosz.

Bayer Leverkusen in der Europa League mit großen Zielen

Gegen OGC, das mit dem Ex-Bayern Dante als Abwehrchef und Patrick Vieira als Trainer prominent besetzt ist, muss er weiterhin auf Mittelstürmer Patrik Schick (Faserriss) verzichten. Neuzugang Santiago Arias, der sich im WM-Qualifikationsspiel mit Kolumbien gegen Venezuela kürzlich das Wadenbein brach, fällt ohnehin bis ins nächste Frühjahr aus. Dafür konnte Top-Talent Florian Wirtz (17) nach seiner im Einsatz für die deutsche U21 zugezogenen Bauchmuskelzerrung am Dienstag wieder mittrainieren.

Gut möglich, das Peter Bosz angesichts des enormen Pensums gegen Nizza die eine oder andere Veränderung in seiner Startelf vornimmt. Definitiv klar ist, dass die Leverkusener Chefs auf europäischer Ebene wieder einiges von seinem Ensemble erwarten – im Optimalfall eine Steigerung gegenüber der Vorsaison, als im Viertelfinale gegen Inter Mailand Schluss war. Neben dem Team von der französischen Mittelmeerküste warten in der nun beginnenden Gruppenphase noch Slavia Prag und Hapoel Beer Sheva auf Bayer 04. „Ich glaube, dass es in der Gruppe nicht wirklich einen Favoriten gibt“, erklärte Bosz am Mittwoch vor dem Spiel. Im Hinblick auf besagtes Finalturnier im August erinnert er sich aber, „dass es schön war. Wir wollen daher wieder so weit wie möglich kommen.“