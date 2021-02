Lazio Rom - Bayern: Das Treffen der drei Super-Stürmer

München. In der Champions League steht für den wackligen FC Bayern ein kniffliges Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom an. Drei Personen stehen im Fokus.

Bevor sich die Reisegesellschaft des FC Bayern am Montagnachmittag auf den Weg machte zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom, hinterlegte Hansi Flick vorsichthalber noch in München einen Auftrag bei seiner zuletzt schwächelnden Belegschaft. „Ich erwarte, dass die Mannschaft besonders motiviert ist“, sagte der Trainer vor Beginn der entscheidenden Saisonphase, „ich möchte, dass meine Mannschaft von Anfang an da ist. Wir haben eine Idee, Fußball zu spielen. Die will ich von Anfang an sehen.“