Fußball Lazio gewinnt: Napoli-Meistertitel in Serie A erneut vertagt

Rom Die Meisterentscheidung in der Serie A ist erneut vertagt worden. Weil Lazio Rom am Mittwochabend daheim mit 2:0 gegen Sassuolo Calcio gewann, hatte Tabellenführer SSC Neapel den Titel rechnerisch weiterhin noch nicht sicher.

Die Fußballer aus Süditalien können nun aber an diesem Donnerstag (20.45 Uhr) den Triumph im Auswärtsmatch bei Udinese Calcio perfekt machen - ihnen genügt dabei ein Punkt zum Erfolg in der Meisterschaft.

Eigentlich hatte Napoli schon am vorigen Sonntag den dritten Serie-A-Titel feiern wollen, kam dann im Heimspiel gegen Salernitana aber nicht über ein 1:1 hinaus. Tausende Fans des Teams von Trainer Luciano Spalletti werden für die Partie in Udine erwartet. Darüber hinaus werden im heimischen Stadio Diego Armando Maradona mehrere Leinwände aufgebaut für ein Public Viewing der eigenen Anhänger. Die Stadt bereitet sich auf eine große Party vor.

Lazio konnte am 33. Spieltag einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze verbuchen, auch Juventus Turin auf Platz drei (2:1 gegen Lecce) und das viertplatzierte Inter Mailand (6:0 in Verona) siegten. Inters Stadtrivale und Gegner im anstehenden Halbfinale der Königsklasse, der AC Mailand, patzte indes beim 1:1 daheim gegen den Abstiegskandidaten Cremonese. Milan musste in der Tabelle Atalanta (3:2 gegen Spezia Calcio) vorbeiziehen lassen und rutschte auf Tabellenplatz sechs.