Last-Minute-Sieg: Frankfurt bucht in der Europa League die nächste Runde

Piräus. Eintracht Frankfurt steht in der Zwischenrunde der Europa League. In Piräus gewinnen die Hessen dank eines späten Tores mit 2:1.

Eintracht Frankfurt hat sich bereits am vierten Spieltag für die K.o.-Runde der Europa League qualifiziert. Das Team von Trainer Oliver Glasner gewann beim griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus 2:1 (1:1) und steht mit zehn Punkten sicher im Sechzehntelfinale. Ein weiterer Sieg in den verbleibenden beiden Partien reicht zum Gruppensieg und dem damit verbundenen Achtelfinaleinzug.

WAHNSINN!

Ndicka erobert den Ball, treibt das Leder dann mit nur einem Schuh an (!) nach vorne. Am Ende bedient @jobbe2902 seinen Kollegen @jenspetter99. Zack: FÜHRUNG!

–––––

⏰ 90. | #OLYSGE 1:2 | #SGEuropa pic.twitter.com/VKXLnYjMiB — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 4, 2021

Daichi Kamada (17.) und Jens Petter Hauge (90.+1) sorgten für den Erfolg der in der Fußball-Bundesliga schwer kriselnden Hessen, Youssef El-Arabi (12.) hatte Piräus in Führung gebracht. Nach nur neun Punkten an den ersten zehn Spieltagen wird in der Liga die Partie gegen das Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) bereits richtungsweisend. In der Europa League tritt die Eintracht in der Gruppe D am 25. November gegen den belgischen Vertreter Royal Antwerpen an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball