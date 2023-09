Lahm bei Nagelsmann wegen fehlender Erfahrung skeptisch

Berlin Ex-Weltmeister Philipp Lahm hat große Erwartungen an den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Ein Punkt macht ihn skeptisch. Sein Ex-Teamkollege sieht Nagelsmanns Bayern-Vergangenheit als Pluspunkt.

Der frühere Fußball-Weltmeister Philipp Lahm sieht die Entscheidung für Julian Nagelsmann als neuen Bundestrainer aufgrund dessen relativ geringer Erfahrung skeptisch. „Man wird sehen, wie er damit umgeht“, sagte der 39-Jährige der „Bild am Sonntag“ mit Blick auf die großen Herausforderungen bei der Nationalmannschaft. Nagelsmann müsse nun schnellstmöglich den Kern des Teams finden. „Ob er das kann, vermag ich nicht zu beurteilen: Er ist relativ jung, hat diese Erfahrung noch nicht. Ich bin gespannt.“

Der 36 Jahre alte frühere Bayern-Trainer Nagelsmann war am Freitag als Bundestrainer vorgestellt worden und hat einen Vertrag bis nach der Heim-EM 2024 unterschrieben. Aus Sicht von Lahm ist es nun entscheidend, dass Nagelsmann mit der Nationalmannschaft schnell einen Spielstil benennt und entwickelt. „Wir haben in den vergangenen Jahren unsere Idee, wie wir spielen wollen, verloren. Wir hatten eine Identität, aber die ist weg. Das ist in England oder Spanien ganz anders“, sagte der Turnierdirektor der EM 2024.

Lahms Weltmeister-Kollege Per Mertesacker traut Nagelsmann zu, bis zum Turnier im kommenden Jahr eine Euphorie in Deutschland zu schaffen. „Es fühlt sich irgendwie richtig an. Es ist schön zu sehen, dass er eine gewisse Aufbruchsstimmung erzeugt“, sagte der 38-Jährige im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF.

Dass Nagelsmann zahlreiche Nationalspieler aus seiner Zeit beim FC Bayern kennt, sieht er nicht als Problem. „Das glaube ich nicht. Er braucht einen starken Bayern-Block, das weiß er. Die Verbindung zu diesen Spielern wird ihm unglaublich helfen“, sagte Mertesacker. Die Bayern mit dem damaligen Münchner Trainer Nagelsmann hatten sich Anfang des Jahres zur großen Enttäuschung Neuers von dessen Torwarttrainer Toni Tapalovic getrennt. Seitdem gilt das Verhältnis zwischen Neuer und Nagelsmann als belastet.