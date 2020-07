Krönung für Klopp und Liverpool nach Spektakel gegen Chelsea

Liverpool. Die Meistertrophäe ist nach 30 Jahren zurück in den Händen des FC Liverpool. Nach dem 5:3 gegen den FC Chelsea wurde der Pokal überreicht.

Nach 30 Jahren ist die englische Meistertrophäe endgültig zurück in den Händen des FC Liverpool. Im Anschluss an das 5:3 (3:1) gegen den FC Chelsea stemmte Kapitän Jordan Henderson um 22.44 Uhr Ortszeit die Silber-Trophäe auf der berühmten Fan-Tribüne The Kop in die Höhe - Teammanager Jürgen Klopp hatte als Erster die Meistermedaille in Empfang genommen. Liverpools Meistercoach von 1990, Kenny Dalglish, übergab den Pokal. Die Reds feierten im Konfettiregen und unter Feuerwerk.

Nach seiner Übernahme im Oktober 2015 hatte Klopp eines der besten Teams in Europa aufgebaut. Die Offensiv-Stars um Sadio Mané, Mohamed Salah und Roberto Firmino sowie Virgil van Dijk und Torhüter Alisson Becker haben einen Sprung gemacht und gehören zu den weltbesten Profis.

Der nächste Klopp-Coup

Nach dem Gewinn der Königsklasse im vergangenen Jahr und dem Sieg bei der Club-WM im Dezember 2019 gelang nun der nächste Klopp-Coup. „Er verkörpert alles, wofür Liverpool steht“, schwärmte Dalglish vom früheren Trainer von Borussia Dortmund.

Schon während der Partie gegen Chelsea war ein kleines Feuerwerk vor dem Stadion zu vernehmen. Klopp und die Polizei hatten die Fans vor der Partie dazu aufgerufen, sich nicht am Stadion zu versammeln.

Fans des FC Liverpool feiern am Abend der Pokalübergabe vor dem Stadion. Foto: AFP

Liverpool mit fast makelloser Saison

Mit dem Spektakel gegen die Londoner machten die Reds eine fast makellose Saison an der Anfield Road perfekt. Liverpool feierte am vorletzten Spieltag der Premier League seinen 18. Heimsieg im 19. Spiel.

Damit stellte der Traditionsklub die gemeinsame Bestmarke von Manchester United und Manchester City sowie Chelsea ein. Lediglich beim 1:1 gegen den FC Burnley ließ der LFC am 35. Spieltag zwei Punkte in seiner Festung liegen. Gewinnt das Klopp-Team auch am letzten Spieltag bei Newcastle United, würde es zudem ManCitys Rekord von 32 Siegen in einer Saison egalisieren.

Auch Keita und Firmino treffen

Der frühere Leipziger Naby Keita (23.) mit einem sehenswerten Distanzschuss, Trent Alexander-Arnold (38.), Georginio Wijnaldum (44.), der Ex-Hoffenheimer Firmino (55.) per Kopf sowie Alex Oxlade-Chamberlain (84.) erzielten die Tore für die Gastgeber.

Olivier Giroud (45.+3) verkürzte, dann machten es Tammy Abraham (61.) und der bärenstarke ehemalige Dortmunder Christian Pulisic (73.) kurzzeitig noch einmal spannend. Chelsea, wo neben Antonio Rüdiger künftig auch Nationalmannschaftskollege Timo Werner spielen wird, muss damit bis zum Saisonfinale um sein Champions-League-Ticket bangen. (fs/sid/dpa)