Klopp ist endlich Meister! Liverpool profitiert von Chelsea-Sieg

London/Liverpool. Der FC Liverpool erlebt seine erste Meisterschaft seit 30 Jahren auf dem Sofa. Das 1:2 von Manchster City beim FC Chelsea bedeutet den Titel.

Das lange Warten hat ein Ende: Teammanager Jürgen Klopp hat dem FC Liverpool nach quälenden 30 Jahren Durststrecke die 19. englische Fußball-Meisterschaft beschert. Die Mannschaft des früheren Trainers von Borussia Dortmund profitierte davon, dass Titelverteidiger Manchester City am Donnerstagabend sein Auswärtsspiel beim FC Chelsea mit 1:2 (0:1) verlor. Somit können die Reds sieben Spieltage vor dem Ende der Premier-League-Saison nicht mehr vom Tabellenzweiten aus Manchester eingeholt werden.

Champions of England 🏆

Champions of Europe 🏆

Champions of the World 🏆 pic.twitter.com/IW0Cuj4qCE — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 25, 2020

Liverpool ist damit der erste Geistermeister der Premier-League-Geschichte, da auch in England wegen der Corona-Krise keine Zuschauer in den Stadien erlaubt sind. Spitzenreiter Liverpool hatte sein Punktekonto am Mittwoch durch einen 4:0-Sieg gegen Crystal Palace auf 86 Punkte erhöht und feierte den langersehnten Titelgewinn vor dem Fernseher auf dem Sofa. Der Vorsprung auf Man City beträgt nach dem 31. Spieltag 23 Zähler. Das Team von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola kann aber nur noch maximal 21 Punkte holen.

Ex-Dortmunder Pulisic bringt Chelsea in die Spur

An der Stamford Bridge nutzte der Ex-Dortmunder Christian Pulisic (36.) einen schweren Abstimmungsfehler zwischen dem deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan - ebenfalls Ex-BVB-Star - und Benjamin Mendy und brachte die Blues, bei denen Gündogans Nationalmannschaftskollege Antonio Rüdiger von Beginn an spielte, in Führung.

Fans feiern in Liverpool die erste Meisterschaft seit 30 Jahren. Foto: afp

Der frühere Bundesligaprofi Kevin De Bruyne (55.) konnte mit einem sehenswerten Freistoß ausgleichen, ehe Willian (78.) mit einem Handelfmeter die Chelsea-Führung wiederherstellte. Citys Fernandinho hatte für seine „Rettungstat“ auf der Linie mit der Hand zuvor die Rote Karte gesehen.

Klopp als erster deutscher Trainer in England Meister

Klopp ist der erste deutsche Coach, der im Mutterland des Fußballs Meister wurde. Nach dem Gewinn der Champions League und des Weltpokals ist es für den 53-Jährigen der dritte Titel mit den Reds – und der wichtigste. Jetzt fehlt ihm noch der Gewinn des FA Cups in seiner Sammlung.In dieser Saison, der fünften unter Coach Jürgen Klopp, hat Liverpool bisher 28 von 31 Spielen gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und nur eine Partie verloren.

🏆🔴 PREMIER LEAGUE CHAMPIONS 🔴🏆 pic.twitter.com/nNO5YMNaDv — Premier League (@premierleague) June 25, 2020

Drei Jahrzehnte mussten die Fans auf diesen Moment warten. Einige Male war Liverpool nah dran. Besonders tragisch bleibt die Saison 2013/14 in Erinnerung, als Brendan Rodgers' Elf den sicher geglaubten Titel zwei Spieltage vor Schluss verspielte. In der Vorsaison standen die Reds schon mit sieben Punkten Vorsprung an der Spitze. Doch am Ende verpassten sie den ersten Titel seit Einführung der Premiere League als bester Zweitplatzierter mit 97 Punkten ganz knapp. (sid/dpa)