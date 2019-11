Berlin. Jürgen Klinsmann kehrt nach "Bild"-Informationen in die Bundesliga zurück. Der ehemalige Bundestrainer übernimmt offenbar Hertha BSC.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jürgen Klinsmann wird offenbar Trainer von Hertha BSC

Jürgen Klinsmann übernimmt offenbar bis zum Saisonende das Traineramt beim in die Krise geratenen Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Das berichtete die "Bild"-Zeitung am Mittwochmorgen. Noch ist Ante Covic Trainer der Berliner. Alexander Nouri, früher Cheftrainer von Werder Bremen und Ingolstadt, soll Klinsmann assistieren, schreibt das Blatt weiter. Auch Markus Feldhoff (Co-Trainer) und Andreas Köpke (Torwarttrainer) gehören demnach zu Herthas Trainergespann.

Klinsmann wurde in den Hertha-Aufsichtsrat berufen

Klinsmann war vor knapp drei Wochen als Bevollmächtigter der Tennor Holding von Geldgeber Lars Windhorst in den Aufsichtsrat berufen worden. Seitdem ist der Name Klinsmann bei Hertha BSC allgegenwärtig. Bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten sah der 55-Jährige viele Partien, da sein Sohn Jonathan im Kader der Berliner stand. Gut zehn Jahre nach seinem krachenden Scheitern als Bayern-Coach (Saison 2008/2009) galt eine Rückkehr als Trainer aber als eher unwahrscheinlich.

Vor seiner Zeit beim FC Bayern war Klinsmann Bundestrainer (2004 bis 2006), danach die Nationalmannschaft der USA (2011 bis 2016). Seine größten Erfolge als Trainer: der dritte Platz bei der WM 2006 und der Sieg beim Concacaf Gold Cup mit den USA 2013. (dpa/fs)