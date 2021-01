3. Liga KFC Uerdingen meldet Insolvenz in Eigenverwaltung an

Essen. Drittligist KFC Uerdingen hat auf die finanziell prekäre Lage reagiert und am Donnerstag angekündigt, ein Insolvenzverfahren anzumelden.

Mit dem Ziel, den Weg für eine stabile Zukunft des Vereins zu ebnen, hat der Drittligist KFC Uerdingen ein Eigenverwaltungsverfahren, also ein beaufsichtiges Insolvenzverfahren in vorerst eigener Regie, eingeleitet. Das gab der Klub am Donnerstagmittag auf seiner Homepage bekannt. "Nach langen und intensiven Überlegungen, wie wir die aktuellen Herausforderungen bestmöglich meistern können, halten wir diesen Schritt für die optimale Lösung, um die Zukunft des KFC Uerdingen zu sichern", wird Präsident Mikhail Ponomarev, der kürzlich seinen baldigen Rücktritt erklärte und von einem drohenden Absturz in die Regionalliga sprach, in der Mitteilung zitiert.

Uerdingen verliert jetzt Punkte

Der KFC wählt damit den gleichen Weg, den bereits Ligakonkurrent 1. FC Kaiserslautern in der letzten Saison gegangen war. Den Uerdingern werden anders als dem FCK, der damals von einer Veränderung der Regelungen durch Corona profitierte, nun jedoch drei Punkte abgezogen - ohne die Pandemiesituation sähen die Statuten für einen Insolvenzantrag allerdings sogar neun Zähler Abzug vor. Somit beträgt der Vorsprung des KFC auf die Abstiegsränge nur noch einen Punkt. Der Fakt, dass die Elf von Stefan Krämer nun auch seinen besten Torschützen Heinz Mörschel an Dynamo Dresden verlor, dürfte die Situation nicht einfacher machen.

Pandemie und Stadionsituation stellen "große Herausforderungen" dar

Für Pomomarev, der zuletzt verkündet hatte, dass aktuell kein Nachfolger für ihn als Investor beim Krefelder Klub in Aussicht sei, habe es oberste Priorität, den Verein in der dritthöchsten Spielklasse zu bewahren. "Wie ich immer betont habe, ist mein oberstes Ziel, den KFC Uerdingen nicht nur in dieser Saison, sondern langfristig in der Dritten Liga zu erhalten und in eine geordnete und gesicherte Zukunft zu überführen", erklärte er in der Mitteilung.

Weiter heißt es dort, dass die Corona-Pandemie im Verbund mit hohen Kosten aufgrund der nach wie vor ungeklärten Stadionsituation - die heimische Grotenburg ist nach wie vor nicht drittligatauglich - den Klub vor "große Herausforderungen" stelle.

Geschäftsführer Nikolas Weinhart hält ein Eigenverwaltungsverfahren im Hinblick auf die momentanen Umstände für den besten Weg. "Mit dem Verfahren bietet sich uns die Möglichkeit, in Eigenregie erfolgreich die Zukunft unseres Vereins zu sichern. Wir nutzen diese Zeit, um einen geeigneten Investor für den KFC Uerdingen zu finden. Es gibt weiterhin Gespräche mit potenziellen Investoren, diese Gespräche bedürfen allerdings noch etwas Zeit. Deswegen haben wir uns zu diesem Schritt entschieden", wird er zitiert. Darüber hinaus werde das Verfahren keine Auswirkungen auf den aktuellen Spielbetrieb haben. „Wir werden für die beginnende Rückrunde und auch für unsere langfristigen Ziele einen konkurrenzfähigen Kader stellen“, so Weinhart, der ergänzt:. „Natürlich ist es aber unabdingbar, dass wir unsere Mannschaft auf Einsparpotenzial beleuchten, um die laufenden Kosten zu senken.“