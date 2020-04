Fußssball Kein Profifußball in Spanien vor dem Sommer

Madrid. In Deutschland kämpft die Fußball-Bundesliga mit allen Mitteln um die Rückkehr aus der Corona-Zwangspause. Am Donnerstag soll schon womöglich geklärt sein, ob und wann die Klubs wie der BVB und Schalke 04 im Mai wieder spielen können.

Spaniens Gesundheitsminister dagegen hat einen raschen Neustart in der Primera Division ausgeschlossen. „Es wäre rücksichtslos, jetzt zu sagen, dass der Profi-Fußball vor dem Sommer zurück sein wird“, sagte Salvador Illa am Sonntag. Wegen der Coronavirus-Krise ruht der Fußball in Spanien seit dem 12. März. Das Land ist mit mehr als 22 000 Toten besonders hart von der Pandemie betroffen.

Profis wünschen sich in Spanien Rückkehr auf den Rasen

„Wir werden weiterhin die Entwicklung (des Virus) überwachen und die Richtlinien, die wir präsentieren werden, werden zeigen, wie verschiedene Aktivitäten zu einer neuen Normalität zurückkehren können“, sagte Illa. Bislang ist der Profifußball mindestens bis Ende Mai ausgesetzt.

Der Gesundheitsminister dämpfte die Erwartungen, dass die Profis, wie von der Liga gewünscht, täglich getestet werden könnten. „Die Tests müssen den regionalen Behörden zur Verfügung gestellt werden, unabhängig davon, um welche Art von Test es sich handelt. Und es wird an ihnen liegen, zu entscheiden. Wir müssen eine gemeinsame Strategie haben. Wir müssen alle in die gleiche Richtung ziehen“, sagte Illa.

In Belgien wurde die endgültige Entscheidung über einen vorzeitigen Saison-Abbruch wegen der Corona-Krise ein weiteres Mal vertagt. Nachdem die Regierung am Freitag nun doch keine klaren Vorgaben gemacht habe, solle bei der Vollversammlung am Montag noch nicht entschieden werden, berichtete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf einen Sprecher des Fußballverbands Pro League.

Uefa hat Belgien für den Fall der Saisonabsage gedroht

Der Verband will dem Bericht zufolge eine Entscheidung des Nationalen Sicherheitsrats mit Blick auf sportliche Wettkämpfe abwarten. Der Verwaltungsrat werde der Vollversammlung am Montag deshalb vorschlagen, auf einer späteren Sitzung über einen möglichen Abbruch der Meisterschaft zu entscheiden, wahrscheinlich am 4. Mai, sagte der Pro-League-Sprecher.

Ursprünglich wollten die Vereine schon am vergangenen Freitag darüber abstimmen, ob sie dem Vorschlag der Liga-Kommission von Ende März folgen und die Spielzeit aufgrund der Corona-Pandemie abbrechen. Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hatte für diesen Fall damit gedroht, die belgischen Klubs vom Europapokal 2020/2021 auszuschließen. (fs/dpa)