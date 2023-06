Kehrer mit Rückenwind zum DFB-Team - ter Stegen steigt ein

Frankfurt/Main Torwart Marc-André ter Stegen und Abwehrspieler Thilo Kehrer werden morgen als Nachzügler im DFB-Quartier in Frankfurt am Main erwartet.

Torwart Marc-André ter Stegen und Abwehrspieler Thilo Kehrer werden morgen als Nachzügler im DFB-Quartier in Frankfurt am Main erwartet.

Das Duo soll dann in die laufende Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft auf das 1000. Länderspiel am kommenden Montag in Bremen einsteigen.

Der 26 Jahre Kehrer kommt mit Rückenwind zur DFB-Auswahl. Am Mittwochabend hatte er noch in Prag mit West Ham United das Finale der UEFA Conference League gegen den AC Florenz gewonnen. „Wir sind extrem happy. Mit West Ham einen europäischen Titel zu holen, ist überragend“, kommentierte der ehemalige Schalker, der beim 2:1 des Clubs aus London in der 61. Spielminute eingewechselt worden war.

Ter Stegen war mit dem FC Barcelona nach Abschluss der Saison in Spanien für ein Spiel nach Japan gereist. Der 31-Jährige ist aktuell die Nummer 1 im Nationalteam, nachdem Kapitän Manuel Neuer vom FC Bayern München nach einem Beinbruch weiterhin ausfällt. Offen ist, ob ter Stegen wie im Frühjahr gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) auch zum Saisonabschluss in allen drei Länderspielen gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien im Tor stehen wird. Die weiteren Torhüter im aktuellen DFB-Kader sind der Frankfurter Kevin Trapp und Bernd Leno vom FC Fulham.

Ilkay Gündogan (Manchester City) und Robin Gosens (Inter Mailand), die sich am Samstag in Istanbul mit ihren Clubs im Champions-League-Finale gegenüberstehen, werden erst nach dem Ukraine-Spiel zur Nationalmannschaft stoßen.