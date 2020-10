Juventus: Ex-Schalker McKennie positiv auf Corona getestet

Turin. Schlechte Nachrichten für Weston McKennie. Der ehemalige Schalke-Profi wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Nach Portugals Superstar Cristiano Ronaldo ist auch sein Teamgefährte Weston McKennie von Juventus Turin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der italienische Fußball-Meister am Mittwoch mitteilte, schicke der Club deshalb sein komplettes Team wieder in die Quarantäne. Der vom FC Schalke an Juve ausgeliehene der US-amerikanische Nationalspieler McKennie (22) wurde am Mittwoch positiv getestet, Ronaldo am Dienstag bei der portugiesischen Nationalmannschaft.

Aufgrund des positiven Befundes von McKennie werde der Rest des Juve-Teams wieder in die Isolation zurückkehren. Das bedeute laut Mitteilung, dass allen Personen mit einem negativen Test zwar regelmäßige Trainings- und Spielaktivitäten erlaubt sind, aber kein Kontakt mit Personen außerhalb der Gruppe. Der Club stehe in ständigem Kontakt mit den zuständigen Gesundheitsbehörden.

Zuletzt waren auch zwei Juventus-Mitarbeiter positiv getestet worden

Die Spieler und das Personal von Juventus waren bis vergangene Woche im Hotel des Clubs isoliert, nachdem zwei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren

Zuvor war bereits das U23-Team des italienischen Rekordmeisters in Quarantäne geschickt worden, nachdem Trainer Lamberto Zauli einen positiven Test hatte. (sid