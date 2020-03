Juve-Verteidiger Rugani positiv auf Corona getestet

Turin. Die italienische Serie A hat ihren ersten Corona-Fall, auch die Champions League könnte nun direkt betroffen sein. Ein Profi ist infiziert.

Wie der Fußball-Rekordmeister Juventus Turin am späten Mittwochabend bekannt gab, wurde Verteidiger Daniele Rugani positiv auf Corona getestet. Am kommenden Dienstag empfängt Turin, bei dem auch Superstar Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht, im Achtelfinal-Rückspiel Olympique Lyon.

Das Foto, drei Tage alt. Nächste Woche soll Juve gegen Lyon spielen... https://t.co/STuhr4uYKz — Javier Cáceres (@elcaceres) March 11, 2020

„Juventus leitet derzeit alle gesetzlich vorgeschriebenen Isolationsprozeduren ein. Dies betrifft auch diejenigen, die mit ihm in Kontakt gekommen sind“, schrieb Juve in einer kurzen Stellungnahme. Ob und wie viele von Ruganis Teamkollegen betroffen sind, teilte Turin nicht mit.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat Italien bereits alle Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April ausgesetzt. Zudem forderte die Serie A die Erstligisten zu einer siebentägigen Trainingspause auf. Ausnahmen sollen für die Klubs gelten, die noch an europäischen Wettbewerben teilnehmen. Am Mittwochmorgen hatte der italienische Fußballverband FIGC bereits erklärt, er schließe auch einen Abbruch der Saison nicht mehr aus.

In Deutschland war am Mittwoch bekanntgeworden, dass Timo Hübers vom Zweitligisten Hannover 96 als erster Fußballprofi in Deutschland positiv auf das Virus getestet worden ist. Der 23-Jährige befinde sich derzeit in häuslicher Quarantäne und habe seit seiner Infektion bei einer Veranstaltung in Hildesheim keinen Kontakt mit seinen Mannschaftskollegen gehabt, teilte sein Club mit.