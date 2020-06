Jürgen Klopp: "Können wieder unserem großen Ziel nachjagen"

Foto: Andrew Powell / Liverpool FC via Getty Images

Der Teammanager des FC Liverpool, Jürgen Klopp, wendet sich vor dem Re-Start der Premier League in einer Videobotschaft an die Fans des Klubs.

Teammanager Jürgen Klopp (53) vom englischen Spitzenreiter FC Liverpool hat sich vor dem Restart der Premier League am Mittwoch in einer Videobotschaft an die Fans des Vereins gewandt. "Die Liga startet wieder, das ist toll. Wir können wieder spielen und unserem riesengroßen Ziel nachjagen", sagte der Ex-BVB-Coach.

Klopp nennt Folgen der Corona-Krise wichtige Lektion

Klopp bezeichnete die Coronapandemie und die Folgen als "wichtige Lektion" Der Fußball sei "offensichtlich" nicht so wichtig wie die Gesundheit. Die Unterbrechung der Saison war für ihn daher die richtige Entscheidung. "Wir mussten Verantwortung zeigen und haben Verantwortung gezeigt", sagte der Trainer des Champions-League-Siegers.

FC Liverpool spielt ab Sonntag wieder und braucht zwei Sieg bis zum Titel

Auf die Rückkehr der Fans freut sich Klopp besonders. "Es wird einen Moment geben, wenn der ganze Chor 'You'll never walk alone' singen wird. Und das ist der Moment, auf den wir alle warten."

Liverpool selbst wird erst am Sonntag beim Stadtrivalen FC Everton (20.00) den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Liverpool fehlen nur noch zwei Siege zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren. Am Mittwoch treffen im ersten Spiel seit der Zwangspause Aston Villa und Sheffield United (19.00) aufeinander. (sid)