Jürgen Klopp bricht nach Liverpool-Titel in Tränen aus

Liverpool. Nach 30 Jahren gewinnt der FC Liverpool mit dem Ex-BVB-Trainer die Premier League. Fans ignorieren das Versammlungsverbot und zünden Bengalos.

Das Warten für die Fans des FC Liverpool hat ein Ende. Der frühere BVB-Trainer Jürgen Klopp erlöst den Premier-League-Klub nach einer drei Jahrzehnte dauernden Durststrecke. Die 1:2-Niederlage von Meisterschaftskonkurrent Manchester City gegen den FC Liverpool machte den Titel perfekt. Jürgen Klopp wurde anschließend von seinen Emotionen überwältig und brach während eines Fernsehinterviews in Tränen aus. „Das ist das Beste, was ich mir vorstellen kann und mehr, als ich mir je erträumt hatte. Was soll ich sagen, es ist ein unglaublicher Moment, sagte der deutsche Trainer bei Sky Sport. Am Ende musste er das Interview abbrechen.

Die Freude über den lang ersehnten Titel kannte an der Anfield Road keine Grenzen. Die Liverpool-Fans ignorierten das in der Corona-Krise geltende Versammlungsverbot und zündeten Bengalos und Feuerwerkskörper. Das Stadion wurde in rotes Licht getaucht. Die Stadt hatte die Fans schon vorher gewarnt, keine Party zu feiern. Auch Klopp appellierte: „Feiert gerne zu Hause mit Bier, aber bleibt zu Hause.“ Die Fans hielten sich nicht daran. Am nächsten Morgen war die Anfield Road verwüstet, wie ein Video auf Twitter belegt.

Spieler-Party auf der Hotelterrasse

Klopp hatte mit seinen Spielern das Man-City-Spiel auf einer Terrasse verfolgt. Nach dem Abpfiff feierten die Champions-League-Sieger des Vorjahres um Stürmer-Star Mohamed Salah ausgelassen. „Es war eine pure Explosion“, beschrieb der 53-jährige Klopp den Moment des Abpfiffs gegenüber dem Guardian. „Ich kann es einfach nicht beschreiben. Es war ein phantastischer Moment.“

Liverpool-Kapitän Jordan Henderson: „ich kann den Gewinn des Premier-League-titels nicht in Worte fassen. „Es ist ein einmaliges Gefühl, auf das ich sehr stolz bin“, sagte der 30-jährige Mittelfeldspieler. Man-City-Trainer Pep Guardiola gratulierte artig: „Glückwunsch an die Fans, den Trainer, die Spieler. Das war wohlverdient, sie sind gute Champions. Liverpool hat jede Partie gespielt, als wäre es ihre letzte“, sagte der frühere Bayern-Trainer, der mit City zuvor zweimal in Folge dem Titel geholt hatte.

Liverpool-Vereinslegende schwärmt von Klopp

At the end of the storm, there's a golden sky...



You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/W3StY8FSPM — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 26, 2020

Liverpool liegt Jürgen Klopp zu Füßen. Ex-Beatle Ringo Starr gratulierte dem LFC via Twitter. Vereinslegende Kenny Dalglish, der letzte Trainer, der den Meistertitel nach Anfield holte, schwärmte bei einer Liveschalte des Senders BT Sport über Klopp: „Er ist einfach fantastisch und verkörpert alles, wofür Liverpool steht“, lobte Sir Kenny und scherzte: „Wenn damals jemand gesagt hätte, dass es 30 Jahre dauert, wäre der eingesperrt und gevierteilt worden.“

Congratulations Liverpool number one I send you peace and love. 😎✌️🌟💖🎵🎶🍒🙏☮️ pic.twitter.com/RESqHTbWl1 — #RingoStarr (@ringostarrmusic) June 26, 2020

Was passiert als nächstes? Ex-Liverpool-Profi Steven Gerrard, inzwischen Trainer der Glasgow Rangers, hatte schon vor dem Triumph dem Online-Magazin "The Athletic“ gesagt „Wenn Jürgen die Meisterschaft holt, dann sollten sie schon mit der Arbeit an einer Statue von ihm anfangen.“ (lo)