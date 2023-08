Japan nach 3:1 gegen Norwegen im WM-Viertelfinale

Wellington Japan bleibt bei der Fußball-WM ungeschlagen und steht im Viertelfinale. Zwar gibt es beim Turnier in Australien und Neuseeland das erste Gegentor, doch Norwegen ist zu schwach.

Japans Fußballerinnen haben ihren Siegeszug bei der WM in Australien und Neuseeland fortgesetzt und stehen im Viertelfinale.

In der Begegnung zweier ehemaliger Weltmeister in Wellington gewann die Mannschaft von Trainer Futoshi Ikeda gegen Norwegen mit 3:1 (1:1). Nach dem verdienten Erfolg im Achtelfinale treffen die Asiatinnen am kommenden Freitag in Auckland auf Weltmeister USA oder Schweden.

Japan war früh durch ein Eigentor der Norwegerin Ingrid Syrstad Engen (15. Minute) in Führung gegangen, musste aber kurz darauf den Ausgleich von Guro Reiten (20.) hinnehmen. Es war im vierten Spiel der erste Gegentreffer bei der Endrunde für das Team überhaupt. Risa Shimizu (50.) und Hinata Miyazawa (81.) machten in der zweiten Halbzeit jedoch alles klar.

Die Japanerinnen hatten in der Vorrunde mit drei Siegen beeindruckt, selbst elf Tore geschossen und kein einziges hinnehmen müssen. Die Weltmeisterinnen von 2011 spielten offensiv mutig und wurden früh belohnt. Eine Flanke von Miyazawa wurde von Engen unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht. Auch nach dem schnellen Gegentreffer beherrschten die disziplinierten Japanerinnen das Geschehen wieder ohne größere Probleme.

Norwegen, Weltmeister von 1995, enttäuschte in der zweiten Halbzeit und hatte in der Offensive kaum Chance auf einen weiteren Treffer. Auch die Einwechslung der ehemaligen Weltfußballerin Ada Hegerberg eine Viertelstunde vor Schluss konnte das nicht ändern. Die 28-Jährige konnte wegen Leistenproblemen bei der Weltmeisterschaft deutlich weniger als erhofft zum Einsatz kommen.