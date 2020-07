Italien: Ex-BVB-Flop Immobile kann Torschützenkönig werden

Verona. Beim BVB wurde Ciro Immobile den Erwartungen - er sollte Lewandowski-Nachfolger werden - nie gerecht. Bei Lazio Rom sieht das anders aus.

Der frühere Dortmunder Ciro Immobile hat weiter beste Chancen, Torschützenkönig in der italienischen Fußball-Meisterschaft zu werden. Der einstige BVB-Profi steuerte beim 5:1 (1:1)-Sieg von Lazio Rom am Sonntagabend bei Hellas Verona drei Treffer bei, darunter zwei verwandelte Elfmeter in den Nachspielzeiten beider Hälften.

Kein Glück beim BVB

Damit hat der 30-Jährige vom Tabellenvierten zwei Saisonspiele vor Schluss nun 34 Saisontore auf seinem Konto - genauso viele erzielte Robert Lewandowski vom FC Bayern München in der abgelaufenen Bundesligasaison. In Italien folgt Cristiano Ronaldo mit bislang 30 Toren, der portugiesische Superstar traf mit dem Spitzenreiter am Sonntagabend noch auf Sampdoria Genua.

Beim BVB war Immobile 2014 als Nachfolger von Erfolgsstürmer Robert Lewandowski, der zum FC Bayern gewechselt war, verpflichtet worden. Er erhielt einen Vertrag bis 2019. Doch in Dortmund fasste der Italiener nie richtig Fuß. In 24 Bundesligaspielen kam er nur auf drei Tore. Den hohen Erwartungen wurde er nie gerecht. Schon 2015 zog er weiter zum FC Sevilla.