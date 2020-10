In der Ukraine geht es für den DFB um mehr als den Sieg

Essen. Die Nationalmannschaft muss in der Nations League im Corona-Krisengebiet ran. Dabei hat Bundestrainer Löw schon genug Sorgen. Ein Kommentar.

Es ist ein dienstlicher Ausflug der schwarzrotgoldenen Fußballer, der ihnen kaum Freude bereiten und am Ende nicht lange in Erinnerung bleiben wird. Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich zu einem 36-Stunden-Besuch in der Ukraine. Wäre Sightseeing auf Länderspielreisen nicht ohnehin ein verpönter Programmpunkt im Reiseplan, könnte man nun betonen, dass Joachim Löws Auswahl beim Spiel in der Nations League in Kiew nahezu nichts außer dem Flughafen, Hotel und Stadion sehen wird.