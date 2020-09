Ibrahimovic nach Doppelpack: "Ich bin wie Benjamin Button"

Mailand. Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic ist bekannt für seine lockeren Sprüche. Nach dem Erfolg seines AC Mailand hatte er wieder einen parat.

Torjäger Zlatan Ibrahimovic hat nach seinem Doppelpack zum Saisonstart die Frage nach seinem Alter mit Humor genommen. „Ich bin wie Benjamin Button. Ich wurde alt geboren, und ich werde jung sterben“, sagte der bald 39 Jahre alte Schwede nach dem 2:0-Sieg des AC Mailand gegen den FC Bologna und fügte an: „Wäre ich 20 Jahre alt, hätte ich noch zwei Tore erzielt.“

Ibrahimovic hat nun in vier verschiedenen Jahrzehnten ein Liga-Tor erzielt, angefangen 1999 bei Malmö FF in Schweden. Seither traf er in 22 Profi-Saisons in sieben verschiedenen Ländern. In der Serie A führt er nach dem ersten Spieltag die Torjägerliste an.

Presse feiert Zlatan Ibrahimovic

„Ibrahimovic ist eine Tormaschine, die die Zeit angehalten hat. Er hat eine in der vergangenen Saison verlorene Mannschaft auf seine Schultern geladen und sie zum Erfolg gezerrt. Ibrahimovic ist wie die guten Weine: Sie altern und werden immer besser“, schrieb die Zeitung Corriere dello Sport am Dienstag. (sid)