Hitziges Stadtderby: Bayern-Gegner Lazio im Pokal-Halbfinale

Rom In einem hitzigen Stadtderby hat Bayern Münchens Champions-League-Gegner Lazio Rom das Halbfinale des italienischen Fußball-Pokals erreicht. Die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri siegte gegen Rivale AS Rom 1:0 (0:0). Das Siegtor erzielte Mattia Zaccagni per Foulelfmeter (51.).

Turbulent wurde es in der Schlussphase mit drei Platzverweisen gegen Lazios Pedro sowie die beiden AS-Spieler Sardar Azmoun, der einst für Leverkusen spielte, und Gianluca Mancini. Einen Zwischenfall hatte es zuvor schon gegeben, als Roma-Spieler Edoardo Bove nach seiner Auswechslung von einer Flasche am Hinterkopf getroffen wurde. Auch die beiden Fangruppen waren während des Spiels aneinandergeraten.

Lazio trifft am 14. Februar im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf den deutschen Meister FC Bayern.