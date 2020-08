Hertha BSC: Das sagt Preetz zu Gerüchten um Julian Draxler

Berlin. Bei Paris Saint-Germain kommt der ehemalige Schalker Julian Draxler nicht über eine Reservistenrolle hinaus. Hertha BSC soll Interesse haben.

Manager Michael Preetz will sich an Spekulationen um weitere Einkäufe von Hertha BSC nicht beteiligen und hat auch einen möglichen Transfer von Julian Draxler zum Berliner Bundesligisten sehr zurückhaltend kommentiert. „Er hat einen Vertrag bei Paris Saint-Germain, das ist bekannt, und er ist auch im Finalturnier der Champions League zum Einsatz gekommen. Es hilft uns nicht, wenn weiter jeden Tag diskutiert wird. Wir versuchen, unsere Arbeit zu machen“, sagte Preetz bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Die Berliner gelten durch die zweite Finanzspritze von Investor Lars Windhorst von insgesamt 150 Millionen Euro als zahlungskräftiger Club in der Corona-Krise. Preetz sieht allerdings einen sehr schwierigen Transfermarkt und rechnet mit vielen Entscheidungen erst kurz vor dem Ende der Wechselperiode am 5. Oktober. „Es ist ein wahnsinnig komplizierter Transfersommer. Die Corona-Auswirkungen spüren alle. Ich erwarte, dass es hintenraus ein Menge Entwicklungen geben wird.“

Die Berliner haben bislang nur Torwart Alexander Schwolow vom SC Freiburg und den Niederländer Deyovaisio Zeefuik vom FC Groningen verpflichtet. Zudem kam der schon im Winter verpflichtete Franzose Lucas Tousart von der Leihe bei Olympique Lyon neu nach Berlin. Draxler, der bei PSG nur Reservist ist, gilt seit Monaten als möglicher Hertha-Kandidat. (dpa)