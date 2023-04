Heidenheim nutzt Fürther Fehler und festigt Rang zwei

Fürth Der 1. FC Heidenheim bleibt auf Bundesliga-Kurs. Der Fußball-Zweitligist gewann zum Auftakt des 30. Spieltags trotz einer nicht ganz überzeugenden Leistung mit 2:0 (1:0) bei der SpVgg Greuther Fürth und festigte den zweiten Tabellenplatz.

Nach dem 23. Saisontreffer von Toptorjäger Tim Kleindienst (7. Minute) und einem Tor von Jan-Niklas Beste (51.), die beide von groben Fehlern der Gastgeber profitierten, rückten die Schwaben vorläufig bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Darmstadt 98 heran. Die Hessen spielen am Sonntag noch in Kiel. Der Vorsprung des FCH auf den Dritten Hamburger SV, der am Samstag beim 1. FC Magdeburg antritt, wuchs vorerst auf vier Zähler.

Die Heidenheimer hatten die Partie vor 11.897 Zuschauern zunächst im Griff. Bei Kleindiensts Abstauber zum 0:1 profitierten sie allerdings von einem kapitalen Schnitzer von Greuther Fürths Innenverteidiger Damian Michalski, der den Ball bei einer Rückgabe an den eigenen Pfosten setzte. Weitere hochkarätige Chancen ließ Kleindienst (14., 22.) ungenutzt.

Kurz nach der Pause leistete sich auch SpVgg-Torwart Andreas Linde einen groben Fehler, den Beste zum zweiten Gäste-Treffer nutzte. Danach verpasste Greuther Fürth bei eigenen Gelegenheiten das Anschlusstor (69.) gegen den phasenweise zu passiven, aber sehr effizienten FCH. Die Franken bleiben Tabellenelfter.