Hansa Rostock feuert Trainer Glöckner - kommt Grammozis?

Rostock. Nächster Trainerwechsel in der 2. Bundesliga: Der auf einen Abstiegsplatz abgestürzte FC Hansa Rostock beurlaubte Patrick Glöckner.

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat sich von Trainer Patrick Glöckner getrennt. Der Vorstand habe „mit einstimmigem Einvernehmen des Aufsichtsrats auf die sportliche Krise reagiert“ und den 46-Jährigen mit sofortiger Wirkung beurlaubt, teilte der Verein am Montag mit. Unter anderen hatte die „Bild“ zuvor von der Freistellung Glöckners berichtet.

Die Rostocker hatten am Sonntag mit 2:5 gegen Fortuna Düsseldorf verloren und waren erstmals in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Vorerst werden die Co-Trainer Nicolas Masetzky und Uwe Ehlers die Mannschaft betreuen. Die „Ostsee-Zeitung“ hatte Dimitrios Grammozis als möglichen Nachfolger Glöckners genannt. Nach Informationen dieser Zeitung gab es aber bis Montagvormittag noch keinen Kontakt zum langjährigen Trainer des FC Schalke 04.

Ex-Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis Foto: firo

„Nach nur einem Sieg in den vergangenen acht Spielen der Rückrunde und angesichts der aktuellen Tabellensituation braucht es nun schnellstmöglich eine Kurskorrektur, um den Klassenerhalt nicht weiter in Gefahr zu bringen“, wurde Sportvorstand Martin Pieckenhagen in der Mitteilung zitiert. „Wir müssen dringend wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und werden dieser Aufgabe alles unterordnen. Dazu gehört selbstverständlich auch eine ehrliche Analyse der vergangenen Wochen und Monate - aller handelnden Personen.“

Glöckner hatte die Mannschaft erst am 7. November als Nachfolger des Aufstiegstrainers Jens Härtel übernommen. Bei seinem Amtsantritt lag der Klub auf Rang zwölf. In zehn Spielen holte die Mannschaft unter Glöckners Leitung nur acht Punkte. Mittlerweile ist Hansa auf Abstiegsplatz 17 abgerutscht.

In der Winterpause hatten die Mecklenburger keine Neuverpflichtungen getätigt, weswegen auch Pieckenhagen in die Kritik geraten ist. Fans hatten im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf auch seine Absetzung gefordert. (fs/dpa)

Die Trainerwechsel im Überblick

1. Uli Forte (Arminia Bielefeld). - 17. August 2022. - Nachfolger: Daniel Scherning

2. Robert Klauß (1. FC Nürnberg). - 03. Oktober 2022. - Nachfolger: Markus Weinzierl

3. Marc Schneider (SpVgg Greuther Fürth). - 15. Oktober 2022. - Nachfolger: Alexander Zorniger

4. Jens Härtel (Hansa Rostock). - 6. November 2022. - Nachfolger: Patrick Glöckner

5. Timo Schultz (FC St. Pauli). - 6. Dezember 2022. - Nachfolger: Fabian Hürzeler

6. Alois Schwartz (SV Sandhausen). - 19. Februar 2023. - Nachfolger: Tomas Oral

7. Markus Weinzierl (1. FC Nürnberg). - 20. Februar 2023. - Nachfolger: Dieter Hecking

8. Daniel Scherning (Arminia Bielefeld). - 7. März 2023. - Nachfolger: Uwe Koschinat

9. Patrick Glöckner (Hansa Rostock). - 20. März 2023. - Nachfolger: unbekannt

