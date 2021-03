Hammer-Los für Borussia Dortmund im Viertelfinale

Nyon Der BVB trifft im Viertelfinale der Champions League auf Manchester City. Im Halbfinale wäre der Bundesliga-Clasico gegen den FC Bayern möglich.

Titelverteidiger FC Bayern München bekommt es in einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels mit Paris Saint-Germain zu tun, Borussia Dortmund trifft direkt auf Topfavorit Manchester City. Die deutschen Fußball-Topclubs haben am Freitag in Nyon die schwerstmöglichen Aufgaben für das Viertelfinale der Champions League zugelost bekommen. Das Team von Trainer Hansi Flick spielt in den beiden Partien am 6./7. April und 13./14. April zunächst in der Allianz Arena und dann das Rückspiel in Paris.

Der BVB um Toptorjäger Erling Haaland (zehn Königsklassen-Tore) muss gegen die Engländer mit Trainer Pep Guardiola und Ex-Dortmund-Profi Ilkay Gündogan antreten. Zunächst ist ein Auswärtsspiel angesetzt. Die weiteren Viertelfinal-Duelle lauten FC Porto gegen Thomas Tuchels FC Chelsea und Real Madrid gegen Jürgen Klopps FC Liverpool.

Im Halbfinale würden Bayern und Dortmund aufeinandertreffen, falls sich die beiden deutschen Vertreter zuvor gegen Paris und Manchester durchsetzen. Den zweiten Finalisten spielen Real Madrid, Liverpool, Porto und Chelsea aus. (sid)

Der Live-Ticker zum Nachlesen

12.20 Uhr: Im zweiten Halbfinale treffen der Sieger des Duells Madrid gegen Liverpool und der Gewinner des Spiels Porto gegen Chelsea aufeinander.

12:18: Im Halbfinale könnte es zum Bundesliga-Klassiker kommen: Der Sieger des Spiel BVB gegen Manchester City trifft auf den Sieger des Spiels Bayern München gegen PSG.

12:16: Und Real Madrid mit dem FC Liverpool.

12.15 Uhr: Bayern München bekommt es mit Paris St. Germain zu tun.

12.14 Uhr: die zweite Begegnung lautet: Porto gegen Chelsea.

12.13 Uhr: Die erste Paarung steht fest: Manchester City gegen Borussia Dortmund!

12.09 Uhr: Es geht los. Der frühere Bayern-Profi Hamit Altintop zieht die Lose. Der Ex-Schalker stand 2010 mit Bayern München im Champions-League-Finale und verlor 0:2 gegen Real Madrid.

11.59 Uhr: In wenigen Minuten beginnt die Auslosung.

11.28 Uhr: Direkt im Anschluss wird heute die Auslosung der Halbfinalspiele vorgenommen. Damit weiß man schon bei einem etwaigen Weiterkommen, auf wen man in der Vorschlussrunde trifft.

11 Uhr: BVB-Sportdirektor Michael Zorc sagte vorher zur Auslosung: „Es gibt jetzt keine einfachen Lose mehr. Ein deutsch-deutsches Duell braucht im Viertelfinale noch niemand. Wir warten einfach ab, was die Auslosung hergibt.“

10.40 Uhr: Insgesamt stehen vier deutsche Trainer im Viertelfinale: Edin Terzic (BVB), Hansi Flick (FC Bayern München), Thomas Tuchel (Paris St. Germain) und Jürgen Klopp (FC Liverpool)

10.35 Uhr: Die Viertelfinals werden am 6./7. April ausgetragen, die Rückspiele am 13./14. April. Die Halbfinals gehen am 27./28. April und am 4./5. Mai über die Bühne. Das Endspiel findet am 29. Mai in Istanbul im Atatürk Olympiastadion statt.

10.30 Uhr: Im Lostopf sind neben dem BVB auch Titelverteidiger FC Bayern München, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, der FC Liverpool, der FC Chelsea und der FC Porto.