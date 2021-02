Gündogan: Erfolgreiche Klubs "beste Medizin für Nationalmannschaft"

Manchester. Nationalspieler Ilkay Gündogan sieht die Belastung im Liga-Alltag als Segen für Bundestrainer Löw und die Nationalmannschaft.

Für den derzeit in großartiger Form aufspielenden Ilkay Gündogan ist die Fußball-Europameisteschaft "gedanklich noch sehr weit weg". Das sagte der 30 Jahre alte Nationalspieler, der mit Manchester City seit November ungeschlagen ist, im Interview des Onlineportals "Sportbuzzer. "Wir spielen im Moment fast durchgängig alle drei Tage. Jogi ist am glücklichsten, wenn seine Nationalspieler mit einer Erfolgsserie von ihren Vereinen anreisen, und nur darum geht es für mich im Moment. Erfolgreicher Klubfußball ist immer die beste Medizin auch für die Nationalmannschaft", unterstrich Gündogan.

Nach 13 Saisontoren in 27 Pflichtspielen fühlt er sich ähnlich gut in Form wie "beim BVB im Double-Jahr 2012 sowie 2013, als wir im Finale der Champions League standen". Man solle Fußballer aber nicht nur anhand der Tore messen. "Es ist eine uralte Floskel, aber Fußball ist und bleibt ein Mannschaftssport. Wir schießen diese Saison zum Beispiel insgesamt gar nicht so enorm viele Tore, aber konnten trotzdem eine lange Siegesserie hinlegen, weil unsere Defensive einfach einen überragenden Job macht. Das kann man nicht oft genug betonen", sagte der 42-malige Nationalspieler, der am Mittwoch (21.00 Uhr) in der Königsklasse mit Man City auf Borussia Mönchengladbach trifft. (dpa)