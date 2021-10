Zakaria, Hofmann und Koné - Gladbachs Trio im Mittelfeld

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach hofft, endlich in Tritt zukommen. Trainer Adi Hütter setzt auch gegen Hertha BSC Berlin auf sein Erfolgs-Trio.

Seinen Tiefpunkt in der laufenden Saison hat Borussia Mönchengladbach inzwischen weit hinter sich gelassen. Mit dem 0:1 in Augsburg machten das Fohlen-Ensemble vor fünf Wochen seinen Fehlstart in der Liga perfekt – und der neue Cheftrainer Adi Hütter zog angesichts des extrem harmlosen Auftritts seiner Elf in Schwaben Konsequenzen. Ein zentraler Punkt dabei: Der 20-jährige Kouadio Koné übernahm fortan mit großem Eifer und enormer Einsatzbereitschaft den Job von Florian Neuhaus im defensiven Mittelfeld, und parallel dazu wendeten sich Borussias Statistiken zum Positiven.

Trainer Hütter und Sportchef Eberl wähnen sich auf Kurs

Vor dem Gastspiel bei Hertha BSC griff Hütter zur Verdeutlichung auf das Gladbacher Zahlenwerk für die bisherige Bundesligarunde zurück. „Wenn man in fünf Spielen vier Punkte holt und danach in drei Spielen sieben, dann versteht es sich für mich von selbst“, so der Österreicher, „dass ich aktuell zufrieden bin mit dem, was ich habe.“ Bezogen auf die Mittelfeldachse bedeutet das: Auch im Berliner Olympiastadion wird Koné gemeinsam mit Denis Zakaria die Doppel-Sechs bilden und unter anderem versuchen, Jonas Hofmann wieder ähnlich fleißig mit Zuspielen zu versorgen wie in den letzten drei Partien.

Beim 1:1 gegen Stuttgart vor einer Woche setzte es nach den Siegen über Dortmund und Wolfsburg ergebnistechnisch zwar einen Dämpfer. Doch Hütter wie auch Sportdirektor Max Eberl wähnen das Team unabhängig davon auf dem richtigen Kurs. Nicht zuletzt dank Zakaria, Hofmann und ihrem neuen Spannmann Koné, die momentan ein ebenso robustes wie flinkes Trio bilden – das am frühen Samstagabend in der Hauptstadt weiterhin gesetzt ist. Zum Leidwesen von Nationalspieler Neuhaus.

Für Nationalspieler Florian Neuhaus läuft es weniger gut

„Aktuell ist es ein bisschen schwierig für ihn, aber das muss man als Profi auch lernen“, kommentiert Hütter das jüngste sportliche Schicksal des 24-Jährigen. Neuhaus trainiere gut, berichtet der Übungsleiter aus Vorarlberg, entsprechend werde er auch wieder seine Einsatzmöglichkeiten bekommen. Andererseits gab es aber eben auch diesen ausgesprochen zähen Saisonstart – und Hütters Erinnerungen an Neuhaus‘ Leistungen in dieser Phase sind nicht die besten.

„Da habe ich von ihm nicht das gesehen, was er zu leisten im Stande ist. Ich weiß nicht, ob er uns da mit unglaublich tollen Aktionen nur so gefüttert hat. Das habe ich leider weniger gesehen, deshalb habe ich ihn mal rausgenommen“, erklärt der Gladbacher Trainer seine Maßnahme, vergisst in dem Zusammenhang aber auch nicht, Neuhaus‘ späten Trainingseinstieg nach seinem Einsatz bei der EM zu erwähnen.

Der Vertrag des Gladbaches Denis Zakaria läuft am Ende der Saison aus. Foto: Firo

Eberl arbeitet an Vertragsverlängerung von Ginter und Zakaria

Anstelle des gebürtigen Oberbayern in den Mittelpunkt gerückt ist nun Koné, nach einer fünfmonatigen Ausleihe an den FC Toulouse im Sommer fest zur Borussia gestoßen. Der französische U20-Nationalspieler wurde auch deshalb an den Niederrhein geholt, weil die Verantwortlichen dort mit dem Abgang von Zakaria in diesem Sommer rechnen mussten. Nun arbeitet Eberl weiter an einer Vertragsverlängerung mit dem Schweizer, ebenso wie im Fall Matthias Ginter.

Die Verträge von Ginter und Zakaria laufen im nächsten Jahr aus, doch bei den schwierigen Verhandlungen gibt sich Eberl milde. „Wir haben noch nie einem Spieler das Messer auf die Brust gesetzt und gesagt: Bis dann musst du dich entscheiden – sonst geht gar nichts“, betont Gladbachs Sportchef, der momentan allerdings auch deutlich angenehmere Gesprächsthemen kennt.

Jonas Hofmann, im DFB-Team rechter Verteidiger, ist mit drei Saisontoren bislang erfolgreichster Torschütze der Borussia. Foto: Getty

Jonas Hofmann schätzt das flexible System

Zum Beispiel Jonas Hofmann. Der gebürtige Heidelberger (Vertrag bis 2023), im Nationalteam zuletzt zum rechten Verteidiger umgeschult, ist mit drei Saisontoren bislang erfolgreichster Schütze der Borussia – und derzeit eine besonders zuverlässige Kraft im Team. Das weiß auch Max Eberl, der über den 29-jährigen Allrounder sagt: „Das flexible System, das wir unter Adi Hütter spielen, kommt ihm sehr gelegen. Dass er nun auch noch Tore macht, hebt ihn auf die nächste Stufe.“

