Was Streich über Gladbach und den Europapokal denkt

Mönchengladbach. Gladbach versinkt im Mittelmaß. Nach dem 0:0 gegen Freiburg sprach SC-Trainer Christian Streich über Borussias Mannschaft und die Erwartungen.

Daniel Farke funkte dazwischen. „Die Frage ist unfair“, sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach und lächelte. Sein Freiburger Kollege Christian Streich, der ebenfalls auf dem Podium saß und an den die Frage eigentlich adressiert war, stellte gleich augenzwinkernd klar, dass er sich „nicht in die falsche Richtung locken“ lasse. Der dienstälteste Trainer der Fußball-Bundesliga sollte auf der Pressekonferenz nach dem 0:0 im Borussia-Park beantworten, für welche Platzierung die Qualität der Mannschaft reicht. Allerdings war damit nicht das Team des Sport-Clubs gemeint, sondern das der Borussia, deren Verantwortliche seit geraumer Zeit damit beschäftigt sind, ihren Verein gegen aus ihrer Sicht zu hohe Erwartungen zu verteidigen.

Allso holte Fußballlehrer Streich in seiner markanten badischen Mundart etwas weiter aus. „Borussia Mönchengladbach ist so ein großer Verein, auf den alle schauen, da musst du in gewissen Phasen gut durchkommen. Du kannst nicht jedes Jahr erwarten, dass Gladbach auf dem zweiten, dritten, auch nicht fünften Platz steht, das geht nicht“, sagte der 57-Jährige. Dann wurde Streich deutlich: „Gladbach ist eine gute Mannschaft. Aber sie ist Moment nicht so gut, dass sie fünf, sechs, sieben Spiele hintereinander gewinnt. Dann muss man mal damit leben, dass man nicht in den Europapokal kommt. Und dann ist das normal. Das ist meine Meinung.“

International spielte Gladbach zuletzt vor zwei Jahren im Achtelfinale der Champions League gegen Manchester City. Die Mannschaft wurde 2021 Bundesliga-Achter, im vergangenen Jahr Zehnter, ist aktuell erneut im Niemandsland der Liga beheimatet. In dieser Saison hat sie noch keine zwei Spiele in Folge gewinnen können. Die Verantwortlichen hatten einen einstelligen Tabellenplatz als Saisonziel ausgegeben. Dieser Anspruch entspricht zwar dem grauen Mittelmaß, in dem sich das Team aktuell befindet, doch er ist eben nicht so leicht in alle Richtungen und auch vielen Fans nicht zu vermitteln. Schließlich wird der Marktwert des Kaders noch auf 233 Millionen Euro beziffert, was immerhin noch Platz sechs im Liga-Ranking bedeutet.

Dieser Wert dürfte allerdings im Sommer drastisch sinken. Dann werden sich Spieler verabschieden, für die Gladbach keine Ablösesumme mehr kassieren kann. Die Abgänge von Ramy Bensebaini (27) und Marcus Thuram (25), deren Verträge Ende Juni auslaufen, gelten als sicher. Sportdirektor Roland Virkus sagte am Samstag mit Blick auf diese Personalien, man müsse „immer so planen, dass uns die beiden Spieler verlassen. Das tun wir.“

Beide Profis fielen im Spiel gegen Freiburg durch Unsportlichkeiten auf. Zunächst Vize-Weltmeister Thuram, als er in der 65. Minute im Strafraum einen Haken vor Freiburgs Nicolas Höfler schlug und zu Boden ging. Schiedsrichter Benjamin Brand zeigte auf den Elfmeterpunkt, revidierte seine Entscheidung aber nach Ansicht der Videobilder. Denn Thuram, der ansonsten eine ansprechende Leistung zeigte, hatte sich ohne gegnerischen Kontakt fallen gelassen. In der Vergangenheit war der Franzose mehrmals durch Schwalben in die Kritik geraten, zuletzt hatte er dafür im WM-Finale Gelb gesehen. Farke berichtete, er habe sich mit dem Stürmer in der Vorbereitung unterhalten und kündigte ein erneutes Gespräch an, um Thuram zu erklären, „dass er das nicht tun soll“.

Auch Bensebainis Aktion empfiehlt sich nicht zur Nachahmung: Der algerische Linksverteidiger schlug in einer hektischen Schlussphase den Ball bei einem Einwurf weg und sah dafür zunächst Gelb. Weil er danach aber noch höhnisch applaudierte, zeigte ihm Brand gleich Gelb-Rot. Bensebaini trat anschließend gegen die Werbebande, fluchte auf Französisch – der DFB ermittelt. Angreifer Alassane Pléa, der zwei große Torchancen vergeben hatte, schlüpfte noch in die Rolle eines Abwehrspielers, klärte einen Ball auf der Linie und rettete den Gladbachern in Unterzahl einen Punkt. Sein Teamkollege Bensebaini wird nun im Spiel beim Champions-League-Achtelfinalisten RB Leipzig am Samstag gesperrt fehlen. Mannschaftsdienliches Handeln sieht anders aus.

