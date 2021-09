Borussia Mönchengladbach So entwickelt sich Gladbach unter Trainer Adi Hütter zurück

Mönchengladbach. Beim 0:1 in Augsburg wirkt das Offensivspiel von Borussia Mönchengladbach einmal mehr ideenlos. Kapitän Lars Stindl wird ungeduldig.

Es gab auch eine schöne Geschichte am Samstag in Augsburg, und die erzählte Florian Niederlechner. Nach dem 1:0 der Schwaben über Gladbach berichtete der Siegtorschütze von dem Plan, den Trainer Markus Weinzierl ihm tags zuvor im Teamhotel anvertraut hatte: Demzufolge sollte der von muskulären Problemen geplagte Stürmer seine Kräfte zunächst schonen, um dann als Joker die Partie zu entscheiden. Gesagt, getan: Mit seinem Treffer zehn Minuten vor Schluss bereitete Niederlechner der Borussia im dritten Auswärtsspiel die dritte Niederlage – was dem gebürtigen Oberbayern ein breites Grinsen entlockte: „Es ist Wahnsinn. Der Trainer hat das Drehbuch gestern schon geschrieben gehabt, und wir haben es genauso gespielt.“