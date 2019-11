St. Gallen. Die Schweiz hat in der EM-Qualifikation glanzlos mit 1:0 gegen Georgien gewonnen. Gladbachs Denis Zakaria bereitete den Siegtreffer vor.

Schweizer Gladbach-Profis feiern späten Sieg gegen Georgien

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft hat im Kampf um die Teilnahme am der EM 2020 das Ziel dicht vor Augen. Mit acht Bundesliga-Profis in der Startelf gewannen die Eidgenossen am Freitag glanzlos gegen Georgien mit 1:0 (0:0), Debütant Cedric Itten (77.) erlöste die Gastgeber in St. Gallen mit seinem Treffer auf Vorlage von Borussia Mönchengladbachs Denis Zakaria.

Für die Schweiz standen neben Zakaria auch dessen Gladbacher Klubkollegen Yann Sommer und Nico Elvedi auf dem Platz, zudem begannen Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Renato Steffen (VfL Wolfsburg), Stephan Lichtsteiner, Ruben Vargas (beide FC Augsburg) und Edimilson Fernandes (FSV Mainz 05). Die Gastgeber nutzten ihre Überlegenheit aber erst spät zum Sieg.

Hoffenheims Skow trifft doppelt für Dänemark

Konkurrent Dänemark setzte sich auch dank zweier Treffer des Hoffenheimer Bundesligaprofis Robert Skov mit 6:0 (1:0) gegen Außenseiter Gibraltar durch und übernahm mit nun 15 Punkten die Führung in Qualifikationsgruppe D, die Schweiz hat einen Zähler weniger auf dem Konto.

Hoffenheims Sommerzugang Skov (12./64.) erzielte für Dänemark das 1:0 und das 4:0, zudem trugen sich Christian Gytkjaer (47.), Martin Braithwaite (51.) und Christian Eriksen (85., 90.+4) in die Torschützenliste ein.

Als Dritter hat auch das am Freitag spielfreie Irland (12) allerdings noch Chancen auf die Qualifikation. Am Montag kommt es zum entscheidenden Duell mit Dänemark, die Schweiz reist nach Gibraltar und hätte mit einem Sieg die Qualifikation sicher. Haben am Montagabend alle drei Teams 15 Punkte auf dem Konto, entscheidet der direkte Dreier-Vergleich. (sid)