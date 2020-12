Real Madrid gegen Gladbach wieder mit Kapitän Sergio Ramos

Madrid. Im entscheidenden Gruppenspiel der Champions League gibt sich Real Madrid siegessicher. Auch, weil der Kapitän wieder an Bord ist.

Real Madrid gibt sich vor dem entscheidenden Spiel ums Weiterkommen in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach siegesgewiss. „Wir denken an nichts anderes als die Champions League“, sagte Trainer Zinedine Zidane am Dienstag zur Frage, was geschehen würde, sollte Real erstmals überhaupt in der Vorrunde der Champions League scheitern. Im letzten Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) benötigt Real einen Sieg und Tabellenführer Gladbach einen Punkt, um jeweils sicher die K.o.-Runde zu erreichen.

„

Wir wissen, dass das Spiel das wichtigste bislang ist. Wir werden einfach spielen, als wäre es ein Finale. Und Finals spielt man nicht, man gewinnt sie“, sagte Madrids Abwehrspieler Casemiro. „Wir denken nur an den Sieg.“

Eigens für die Partie wurde Abwehrhüne Sergio Ramos fitgemacht. Der 34-Jährige hatte sich beim 6:0 Spaniens vor drei Wochen gegen Deutschland verletzt. „Er ist ein Leader. Er ist einer der Besten aller Zeiten. Wir sind sehr froh, dass er wieder da ist“, sagte Casemiro. (dpa)