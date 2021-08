Neue Aufgabe für Ex-Schalker Mike Hanke in Gladbach

Mönchengladbach. Der frühere Schalke-Stürmer Mike Hanke kehrt zurück zu Borussia Mönchengladbach. Er übernimmt bei seinem Ex-Klub einen Job im Nachwuchsbereich.

Der frühere Schalke-Stürmer Mike Hanke kehrt zurück in die Bundesliga. Er wird bei Borussia Mönchengladbach, einem seienr weiteren Ex-Klubs, Co-Trainer der U19 - weil der bisherige U19-Assistent Jörg Schwanke zur U23 aufrückt.

„Ich bin sehr glücklich wieder hier zu sein und dankbar, dass ich die Chance bekomme, unter Sascha Eickel als U19-Co-Trainer zu fungieren", sagt Hanke. "Mir ist aber auch bewusst, dass ich noch viel lernen muss. Ein guter Fußballer ist nicht gleich ein guter Trainer.“

Seinen neuen Arbeitgeber kennt Hanke bestens: Im Winter 2011 war er von Hannover 96 an den Niederrhein gewechselt und bestritt 95 Pflichtspiele für die Fohlen, in denen er 15 Tore erzielte. Im Sommer 2013 zog er weiter zum SC Freiburg - und kehrt nun, acht Jahre später, wieder zurück. "Wir wollen Mike die Chance auf eine zweite Karriere bieten", erklärt Nachwuchsdirektor Roland Virkus. "Ich glaube, dass das der richtige Schritt für ihn ist. Ich bin mir sicher, dass Mike und die Mannschaft voneinander profitieren können.“

Hanke debütierte mit 18 für Schalke

Hanke hat bereits ein klares Bild von seiner neuen Aufgabe:„Letztendlich bin ich auch dafür da, um meine Erfahrungen, die ich als Profispieler gesammelt habe, einzubringen und weiterzugeben", meint er. "Darauf freue ich mich.“ Der 37-Jährige hat als Trainer zuvor schon die U19 des Niederrheinligisten TuS Reuschenberg betreut. „Ich weiß, wie die Jungs in diesem Alter ticken", sagt der Ex-Schalker. "In Reuschenberg haben wir bereits auf einem guten Niveau gespielt, hier bei den Fohlen erwartet mich aber natürlich etwas anders.“

Hanke selbst hatte einst als 18-Jähriger in der Bundesliga debütiert - als Eigengewächs aus dem Schalker Nachwuchs. Bei den Königsblauen kam er in drei Jahren auf 58 Ligaspiele, in denen er sieben Tore erzielt - bevor er über den VfL Wolfsburg und Hannover 96 in Gladbach landete. (fs)

