Live! Starker Auftakt: Gladbach führt bei RB Leipzig

Leipzig. Im Kampf um die Champions League braucht Gladbach dringend Punkte. Nun muss die Rose-Elf zum Tabellenzweiten RB Leipzig. Der Live-Ticker.

Julian Nagelsmann von RB Leipzig setzt im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach wieder auf Abwehrchef Dayot Upamecano. Der Franzose, der im Sommer zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern wechselt, fehlte zuletzt wegen Knieproblemen. Trotz des deutlichen 3:0-Erfolgs zuletzt bei Hertha BSC nahm Nagelsmann am Samstag insgesamt vier Änderungen in seiner Startelf vor. Kurzfristig verzichten musste er auf Angeliño, der muskuläre Probleme beklagte. Für ihn spielt Justin Kluivert auf der linken Außenbahn. Marcel Halstenberg rückte in die Innenverteidigung.

Borussen-Coach Marco Rose rotierte in seiner Heimatstadt noch mehr und brachte nach dem 0:2 am vergangenen Mittwoch in der Champions League gegen Manchester City gleich sechs neue Akteure zu Beginn. Mit dabei war auch Hannes Wolf, der im Hinspiel im Oktober als RB-Leihgabe den Treffer zum 1:0-Sieg der Borussen markierte, ehe er fest von Gladbach verpflichtet wurde. Überraschend nahmen Alassane Plea und Lars Stindl nur auf der Bank Platz.

Hier geht es zum Live-Ticker: