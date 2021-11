Bundesliga Live! Hitziges Derby am Rhein - Chancen auf beiden Seiten

Köln. 50.000 Fans sind für das rheinische Derby zwischen Köln und Gladbach zugelassen. Wer holt sich den Sieg im prestigereichen Duell? Der Ticker.

Der 1. FC Köln empfängt an diesem Samstag Erzrivale Borussia Mönchengladbach zum rheinischen Derby. Dank einer Sondergenehmigung des zuständigen Gesundheitsamts dürfen trotz der Coronavirus-Pandemie 50 000 Zuschauer im Stadion dabei sein. Bei der 93. Auflage des Duells in der Fußball-Bundesliga kann der FC mit einem Sieg nach Punkten mit der Borussia gleichziehen. Sowohl für Kölns Trainer Steffen Baumgart als auch für Gladbach Coach Adi Hütter ist es das erste Derby der beiden Clubs. Im bis dato letzten Duell der Vereine siegten die Kölner in Mönchengladbach mit 2:1.

Hier geht's zum Live-Ticker:

