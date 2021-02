Live! Gladbach startet im Derby gegen Köln mit Embolo

Mönchengladbach. Derbyzeit im Borussia-Park: Gladbach tritt gegen den 1. FC Köln an. Trainer Marco Rose hat gleich sieben Wechsel in der Startelf vorgenommen.

Am 11. März 2020 ging das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach um dem 1. FC Köln in die Geschichte ein: Damals war das rheinische Derby das erste Geisterspiel der Bundesliga-Historie. Knapp elf Monate später treffen die beiden Rivalen wieder im Borussia-Park aufeinander. Auch die Partie an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) findet vor leeren Rängen statt. „Leider ist es jetzt schon das zweite Heim-Derby, dass wir ohne Zuschauer spielen müssen“, sagte Sportdirektor Max Eberl. „Es fühlt sich natürlich komplett anders an, in ein leeres Stadion einzulaufen. Das ist einfach eine ganz andere Emotionalität. Trotzdem wissen wir, wie wichtig unseren Fans die Spiele gegen den FC sind.“

Die Gladbacher sind seit Jahresbeginn ungeschlagen, feierten fünf Siege in sieben Pflichtspielen. Trainer Marco Rose hat seine Startelf nach dem Pokalerfolg beim VfB Stuttgart (2:1) auf gleich sechs Positionen verändert. Stammtorwart Yann Sommer steht wieder statt Tobias Sippel zwischen den Pfosten. Auch Oscar Wendt, Tony Jantschke, Denis Zakaria, Patrick Herrmann, Hannes Wolf und Breel Embolo gehören zur Anfangsformation. Nico Elvedi, Ramy Bensebaini, Christoph Kramer, Jonas Hofmann, Marcus Thuram und Alassane Pléa sitzen zunächst auf der Bank.

Embolo traf im ersten Geisterspiel

Das Duo in der Innenverteidigung bilden Matthias Ginter und Tony Jantschke. Auf der rechten Abwehrseite verteidigt Stefan Lainer, auf der linken Oscar Wendt. Denis Zakaria und Florian Neuhaus besetzen die Positionen im defensiven Mittelfeld. In der offensiven Mittelfeldreihe kommen Patrick Herrmann, Kapitän Lars Stindl und Hannes Wolf zum Einsatz. Embolo, der erstmals seit seinem Corona-Eklat wieder von Beginn an spielt, soll als einzige Spitze für Torgefahr sorgen. Der Ex-Schalker traf am 11. März beim 2:1-Sieg gegen Köln.

Der FC befindet sich in Abstiegsgefahr. Die Pokalpleite beim Zweitligisten Jahn Regensburg (5:6 n.E.) war zuletzt ein herber Dämpfer für das Team von Trainer Markus Gisdol. Gladbach-Coach Rose warnte allerdings: „Wir müssen von Beginn an bereit sein, denn die Kölner werden uns sicher einen großen Kampf bieten. Wir müssen aufmerksam sein, viel investieren und versuchen, guten Fußball zu spielen.“

