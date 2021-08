Live! Gladbach startet gegen Bayern mit Pléa und Scally

Mönchengladbach. Startschuss für die 59. Bundesliga-Saison: Gladbach spielt gegen den FC Bayern München. Der Klassiker zum Auftakt im Live-Ticker.

Sie geht wieder los: Die Fußball-Bundesliga startet in ihre 59. Saison. Zum Auftakt gibt es ein Traditionsduell: Borussia Mönchengladbach spielt vor 23.000 Zuschauern gegen den FC Bayern München (20.30 Uhr/Sat 1. und DAZN.) Die beiden Klubs treffen insgesamt zum sechsten Mal in der Liga-Historie am ersten Spieltag aufeinander, jedoch erstmals im Borussia-Park. Die bisherigen zwei Eröffnungs-Heimspiele fanden 2001 und 2002 noch auf dem Bökelberg statt.

An diesem Freitagabend richten sich die Blicke vor allem auf die beiden Trainer: Für Julian Nagelsmann (34) ist es das erste Pflichtspiel beim Rekordmeister, Adi Hütter (51) gewann mit seinem Team bereits am vergangenen Montag das Pokalspiel beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern 1:0. Im Vergleich zur Partie auf dem Betzenberg hat Hütter für den Liga-Auftakt nur eine Änderung in seiner Startelf vorgenommen: Alassane Pléa spielt diesmal von Beginn an, László Bénes sitzt dafür zunächst auf der Bank.

Vor Torwart Yann Sommer, der in seine achte Saison als Gladbach-Profi geht, bilden Matthias Ginter und Nico Elvedi das Innenverteidiger-Duo. Auf der rechten Abwehrseite spielt wie gewohnt Stefan Lainer, auf der linken der erst 18-jährige Joe Scally, der bei seinem Pflichtspiel-Debüt für Gladbach in Kaiserslautern einen guten Eindruck hinterließ. Das defensive Mittelfeld besetzen Christoph Kramer und Florian Neuhaus. Patrick Herrmann soll über den rechten Flügel wieder für Tempo sorgen, links spielt Hannes Wolf. Kapitän Lars Stindl agiert in der offensiven Mittelfeldzentrale hinter Pléa.

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl erwartet ein interessantes Duell. „Die Bayern haben eine gute Mannschaft, wollen immer gewinnen“, sagte der 43-Jährige. „Ich glaube, dass es ein attraktives Spiel wird, auch wenn es bei beiden Mannschaften noch nicht rund läuft.“ Eine interessante Statistik: Der FC Bayern verlor in den vergangenen 23 Jahren nur zweimal am ersten Spieltag. Gegner war jeweils: Borussia Mönchengladbach.

So spielen Gladbach und Bayern:

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Scally - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Wolf - Pléa

München: Neuer - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Gnabry - Lewandowski

