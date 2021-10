Live! Wolfsburg kommt ran - Gladbach nur noch 2:1 vorn

Wolfsburg. Bei der Elf vom Niederrhein gelang der letzte Auswärtserfolg in Wolfsburg im November 2003. Auch in der laufenden Saison lief es auswärts nicht.

Um 15.30 Uhr geht es los: Bei den Gladbachern ändert Trainer Adi Hütter seine Anfangself im Vergleich zum 1:0 gegen Borussia Dortmund vor einer Woche auf einer Position. Für Tony Jantschke rückt Jordan Beyer in die Abwehrkette. Die Borussia wartet seit 2003 auf einen Sieg in Wolfsburg.

Wolfsburgs Trainer Mark van Bommel setzt im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf Luca Waldschmidt. Der Offensivspieler steht am Samstag ebenso in der Startformation des Fußball-Bundesligisten wie Yannick Gerhardt. Dafür sitzen im Vergleich zum 1:1 in der Champions League gegen den FC Sevilla am Mittwoch Renato Steffen und Jerome Roussillon zunächst auf der Bank.





Die Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Bornauw, Gerhardt - Guilavogui, Arnold - Baku, L. Waldschmidt, Lukebakio - Weghorst





Bor. Mönchengladbach: Sommer - Ginter, N. Elvedi, Beyer - Scally, Zakaria, Koné, Netz - J. Hofmann, Stindl - Embolo





Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

