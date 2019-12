Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach kann nach Punkten wieder mit Tabellenführer RB Leipzig gleichziehen. Das Gladbach-Spiel im Ticker.

LIVE! Gladbach mit sechs Änderungen in der Startelf

Marco Rose hat nach zwei verlorenen Pflichtspielen eine Reaktion gefordert. „Wir müssen wieder positive Energie herstellen. Dafür brauchen wir wieder die letzte Konsequenz“, sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach vor dem Heimspiel gegen den Aufsteiger SC Paderborn am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky). Seine Mannschaft hatte die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga durch die 1:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg eingebüßt, wäre bei einem Sieg über das Schlusslicht aus Ostwestfalen aber zumindest punktgleich mit Spitzenreiter RB Leipzig.

Rose hat in seiner Startelf nach dem Wolfsburg-Spiel gleich sechs Änderungen vorgenommen. Oscar Wendt, Tony Jantschke, Lars Stindl, Florian Neuhaus, Patrick Herrmann und der zuletzt gelbgesperrte Denis Zakaria gehören zur Anfangsformation. Ramy Bensebaini, Tobias Strobl, László Bénes, Breel Embolo und Marcus Thuram sitzen zunächst auf der Ersatzbank. Erstmals in dieser Saison verzichten muss Rose auf Stefan Lainer, der in Wolfsburg einen Schlag aufs Knie erlitt.

Das Gladbacher Team verlor zuletzt zweimal so, wie es zuvor etliche Spiele gewonnen hatte: in letzter Minute. Dem Aus in der Europa League gegen Basaksehir Istanbul (1:2) folgte der nächste Dämpfer kurz vor Schluss in Wolfsburg. „Wenn man dem Gegner zeigt, dass für ihn in der Schlussphase noch etwas drin ist, wird er versuchen, diese Chance wahrzunehmen. Wenn wir es aber umdrehen und selbst Signale aussenden, dass wir das Spiel noch gewinnen wollen, löst es beim Gegner etwas aus“, erklärte Rose.

Gladbachs Trainer warnte vor den Paderbornern, die ihr letztes Auswärtsspiel bei Werder Bremen durch einen Treffer in der Nachspielzeit 1:0 gewannen auch gegen Mitaufsteiger Union Berlin (1:1) punkteten. „Wenn man nachlässig in der Zweikampfführung ist, wird man gegen diesen Gegner Probleme bekommen“, sagte Rose. „Das haben viele andere Teams schon gespürt.“

Die Aufstellungen:

So spielt Gladbach: Sommer - Jantschke, Ginter, Elvedi, Wendt - Zakaria, Hofmann - Neuhaus - Herrmann, Stindl, Pléa





So spielt Paderborn: Zingerle - Jans, Kilian, Schonlau, Collins - Gjasula, Vasialidis - Pröger, Holtmann - Michel, Mamba

