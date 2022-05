3:1! Gladbach lässt sich von Ginter-Wechsel nicht irritieren

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach feiert einen überraschenden 3:1-Heimsieg gegen RB Leipzig. Nationalspieler Matthias Ginter wird nach Freiburg wechseln.

Die Augen richteten sich am Montagabend auch auf Matthias Ginter, obwohl er gar nicht spielte. Der Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach verfolgte den 3:1 (2:1)-Sieg gegen RB Leipzig von der Bank aus. Direkt nach der Partie sollte der Nationalspieler in seine Heimat fahren, um dort zeitnah den Medizincheck zu absolvieren. Ginters ablösefreie Rückkehr zum SC Freiburg – ein durchaus überraschender Wechsel − soll noch in dieser Woche offiziell verkündet werden.

Jubel bei den Gladbach-Profis nach dem Führungstor gegen RB Leipzig. Foto: AFP

Der 28-Jährige soll bei den Breisgauern die Lücke schließen, die durch den Transfer von Nico Schlotterbeck zu Borussia Dortmund entsteht. Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus sagte vor dem Spiel gegen Leipzig bei DAZN: „Matthias und ich haben heute Morgen kurz gesprochen. Er hat mir gesagt, was er machen wird.“ Mehr wollte der 55-Jährige aber nicht verraten, Ginter solle das selbst kundtun, erklärte Virkus.

Ab 2005 hatte Ginter in der Freiburger Jugend gespielt, 2012 wurde er dort Profi. 2014 wechselte er zu Borussia Dortmund, 2017 für 17 Millionen Euro Ablöse nach Gladbach. Im vergangenen Dezember hatte er auf Instagram verkündet, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Das Spiel in Freiburg (3:3) vor zehn Tagen hatte Ginter angeschlagen verpasst. Er war gegen Leipzig zwar wieder einsatzbereit, schaute aber nur zu.

Leipziger Ballbesitz begleiteten Gladbach-Fans in den ersten 19 Minuten mit einem Trillerpfeifen-Konzert – ein Protest gegen das Konstrukt RB. Die Sachsen, die am Donnerstag ihr Halbfinal-Hinspiel in der Europa League gegen die Glasgow Rangers mit 1:0 gewonnen hatten, schienen sich davon irritieren zu lassen.

Auf Christopher Nkunku kann sich RB Leipzig verlassen. Gegen Gladbach erzielte der Torjäger den Ausgleich. Foto: firo

Als sie im Zentrum schwach verteidigten, traf Breel Embolo (17.). Gleich beim ersten gefährlichen RB-Angriff glich Christopher Nkunku zwar aus (36.), doch Jonas Hofmann erzielte vor 35.324 Zuschauern nach einem feinen Pass von Embolo die Pausenführung. (45.+2). Borussias Nico Elvedi sah wegen einer Notbremse die Rote Karte (54.), Hofmann erhöhte für die in Unterzahl engagiert auftretenden Gladbacher aber auf 3:1 (77.)

Leipzig rutschte dadurch am 32. Bundesliga-Spieltag auf Platz fünf ab und liegt nun hinter Freiburg. Gut möglich also, dass Matthias Ginter bald wieder in der Champions League spielt.

