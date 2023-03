Live! Gladbach gegen Freiburg mit drei Startelf-Änderungen

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach muss das Spiel gegen den SC Freiburg ohne Jonas Omlin bestreiten. Tobias Sippel ersetzt ihn im Tor. Der Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach muss im Heimspiel gegen den SC Freiburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Torwart Jonas Omlin verzichten. Der 29-Jährige fällt wegen einer Zerrung aus, die er sich in der Partie beim FSV Mainz 05 (0:4) zugezogen hatte. Tobias Sippel (34) steht deshalb zwischen den Pfosten. Ersatztorwart Jan Olschowsky (21) fehlt aufgrund einer Magen-Darm-Erkrankung.

Im Vergleich zur Partie in Mainz hat Trainer Daniel Farke insgesamt drei Wechsel in der Anfangsformation vorgenommen. Als Rechtsverteidiger kommt diesmal wieder Joe Scally statt Stefan Lainer zum Einsatz. Marcus Thuram spielt im Angriff anstelle von Hannes Wolf. Scally und Wolf, die vor gut einer Woche noch mit Wadenbeschwerden zu kämpfen hatten, konnten zuletzt wieder voll trainieren.

Freiburg belegt mit 41 Punkten den fünften Platz, Gladbach (29) nur Rang zehn. Die Mittelfeld-Platzierung ist ein Ergebnis der großen Leistungsschwankungen. „Wir sind in der Lage, eine Reaktion zu zeigen, aber eben nicht mit Konstanz. Es ist eine Frage der Haltung, an der wir unbedingt arbeiten müssen, weil sich diese Thematik durch die ganze Saison zieht“, sagte Farke.

Der 46-Jährige betonte: „Für uns ist es wichtig, weiter Punkte zu sammeln. Wir sind hochmotiviert, dies zu erreichen – insbesondere deswegen, weil wir unzufrieden mit dem Ergebnis in Mainz waren. Wenn wir in unseren Themen gut sind, haben wir gute Chancen, am Samstag die Punkte bei uns zu behalten.“

Das gelang in der Vorsaison beim Heimspiel gegen Freiburg nicht, Gladbach verlor 0:6 – alle Tore fielen in der ersten Halbzeit, vier davon nach Standardsituationen. Farke: „Wir kennen die Freiburger Stärken und haben die Einstellung, dass uns so etwas kein zweites Mal passieren wird.“

Die Startaufstellungen:

Mönchengladbach: Sippel - Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Koné - Hofmann, Stindl, Thuram - Pléa

Freiburg: Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart - Sildillia, Günter - M. Eggestein, Höfler - Sallai, Grifo - Gregoritsch

