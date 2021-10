Live! Gladbach gegen Bayern mit Embolo – Thuram auf der Bank

Mönchengladbach. DFB-Pokal, Flutlicht, es prickelt. Borussia Mönchengladbach empfängt den FC Bayern. Verfolgen Sie die Partie in unserem Live-Ticker!

Pokal-Hit im Borussia-Park am Mittwochabend: Gladbach kämpft ab 20.45 Uhr gegen den FC Bayern München um den Einzug ins Achtelfinale. Fohlen-Trainer Adi Hütter hat vier Tage nach der 0:1-Niederlage im Bundesliga-Spiel bei Hertha BSC nur einen Wechsel in seiner Startelf vorgenommen. Abwehrspieler Matthias Ginter, der in Berlin wegen einer Erkältung fehlte, spielt von Beginn an. Luca Netz nimmt dafür zunächst auf der Bank Platz. Dort sitzt auch Stürmer Marcus Thuram, der nach seinem Innenbandriss im Knie erstmals seit gut zwei Monaten wieder im Kader steht.

Die Dreier-Abwehrkette bilden Jordan Beyer, Matthias Ginter und Nico Elvedi. Auf der rechten Seite verteidigt Joe Scally, rechts Ramy Bensebaini. Im defensiven Mittelfeld sollen Manu Koné und Denis Zakaria wieder für Stabilität sorgen. In der Offensive vertraut Hütter erneut Jonas Hofmann, Kapitän Lars Stindl und Breel Embolo.

Bei den Münchenern kehren die zuletzt angeschlagenen Leon Goretzka und Alphonso Davies in die Startelf zurück. Von den vergangenen fünf Pflichtspielen im Borussia-Park entschied der FC Bayern nur eines für sich (5:1 im März 2019). Demgegenüber stehen drei Gladbacher Siege und das 1:1 beim jüngsten Duell zum Saisonauftakt im August. Im DFB-Pokal konnten die Borussen die Münchener allerdings noch nie bezwingen.

Max Eberl: Gladbach muss fighten

„Dass wir die Bayern noch nie aus dem Pokal schmeißen konnten, muss nichts heißen, denn irgendwann gibt es immer das erste Mal“, sagte Sportdirektor Max Eberl. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer gut gegen die Bayern ausgesehen.“ Gladbach müsse „bereit sein, zu fighten und alles in die Waagschale zu werfen. Dann habe ich den Glauben daran, dass wir die Bayern schlagen können.“

So spielen Gladbach und der FC Bayern

So spielt Gladbach: Sommer - Beyer, Ginter, Elvedi - Scally, Bensebaini - Koné, Zakaria - Hofmann, Stindl - Embolo

So spielt der FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sané - Lewandowski

