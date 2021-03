LIVE! Gladbach droht die siebte Niederlage in Folge

Budapest. Für Mönchengladbach geht es in der Champions League gegen ManCity wohl um Schadensbegrenzung. Marco Rose steht unter Druck. Der Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach spielt im Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City erstmals in dieser Champions-League-Saison nicht mit Christoph Kramer in der Startelf. Der gerade erst von einer Kapselverletzung genesene Fußball-Weltmeister von 2014 sitzt am Dienstagabend in Budapest zunächst nur auf der Bank. Der 30-Jährige hatte zuvor in allen sieben Spielen der europäischen Königsklasse von Beginn an gespielt.

Der zuletzt ebenfalls mit muskulären Problemen ausgefallene Ramy Bensebaini steht dagegen gegen den Tabellenführer der Premier League wieder in der Startelf. Im Sturmzentrum setzt Gladbachs Coach Marco Rose zunächst auf Breel Embolo. Borussias Champions-League-Topscorer Alassane Plea sitzt nur auf der Bank. Der Franzose steckt derzeit wie das gesamte Team in einer schweren Formkrise. Die Borussia verlor die vergangenen sechs Pflichtspiele, darunter auch das Hinspiel gegen Man City mit 0:2. Rose steht deshalb in der Kritik (dpa).

Das Spiel im Live-Ticker