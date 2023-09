Live! Eberls brisante Rückkehr mit RB Leipzig nach Gladbach

Mönchengladbach. Das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig birgt viel Brisanz - denn erstmals kehrt Max Eberl in neuer Rolle zurück.

Ohrenschützer sollte Max Eberl vielleicht mitbringen und in jedem Fall ein dickes Fell: An diesem Samstag kehrt der 50-Jährige erstmals in neuer Rolle als Sport-Geschäftsführer von RB Leipzig zurück zu Borussia Mönchengladbach, wo er 23 Jahre lang die Geschicke bestimmte und dem Klub eine erfolgreiche Zeit beherrschte. Dennoch muss er sich auf einen unfreundlichen Empfang einstellen: Denn Eberl hatte Gladbach erst im Januar 2022 wegen gesundheitlicher Probleme verlassen. Als er dann einige Monate später in Leipzig anheuerte, fassten das Teile der Fanszene als Verrat auf.

Das war schon beim vergangenen Heimspiel der Gladbacher gegen Leipzig im September: "Ein Hurensohnverein stellt nur Hurensöhne ein", stand auf einem Banner - dabei war Eberl da noch gar nicht offiziell in Leipzig angestellt. Nun ist das anders. Adressat des Plakats war damals auch Trainer Marco Rose, ebenfalls mit Gladbacher Vergangenheit, der den Klub 2022 in Richtung Borussia DOrtmund verlassen hatte und nun ebenfalls für RB arbeitet. "Es wird emotional, davon kann man ausgehen“, sagte der Trainer am Freitag: „Ich komme immer gerne nach Gladbach zurück, weil ich Leute treffe, die ich sehr mag. Aber er ist auch alles jetzt schon eine Ecke her.“ Vergessen aber ist es noch lange nicht. (fs)

Hier geht's zum Live-Ticker:

Die übrigen Partien:

