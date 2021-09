Live! 1:0! Gladbach führt gegen BVB - Gelb-Rot für Dahoud

Mönchengladbach. Der BVB muss bei Borussia Mönchengladbach auf Erling Haaland und Marco Reus verzichten. Das macht sich in der ersten Halbzeit bemerkbar.

Borussia Dortmund muss beim Bundesliga-Spiel in Mönchengladbach auf zwei enorm wichtige Profis verzichten. BVB-Kapitän Marco Reus und Erling Haaland sind nicht dabei. Reus plagt eine Kapselreizung im Knie, Haaland schwächen Muskel-Probleme.

BVB: Youssoufa Moukoko in der Startelf

Trainer Marco Rose muss in der Offensive also improvisieren. Youssoufa Moukoko erhält eine Chance im Angriff. In der Defensive soll eine Dreierkette aus Manuel Akanji, Mats Hummels und Marin Pongracic Gegentore verhindern.

Die Gladbacher haben nach fünf Spielen nur vier Punkte auf dem Konto. Gegen Dortmund will Trainer Adi Hütter nun die Wende schaffen. Nach dem 0:1 beim FC Augsburg hat der Österreicher vier Änderungen in der Startelf vorgenommen.

So starten wir die Partie! pic.twitter.com/OXEMWCoqYN — Borussia Dortmund (@BVB) September 25, 2021

Mittelfeldspieler Manu Koné feiert sein Debüt für die Fohlen, Florian Neuhaus nimmt zunächst auf der Bank Platz. Abwehrspieler Tony Jantschke rückt für Jordan Beyer in die Anfangsformation. In der Offensive beginnen Jonas Hofmann und Breel Embolo. Patrick Herrmann und Alassane Pléa sind diesmal unter den Reservisten.

Der BVB muss in Gladbach auf seine Stars Erling Haaland (l.) und Marco Reus (r.) verzichten. Foto: firo

So spielen Gladbach und Dortmund:

Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Ginter, Elvedi - Scally, Netz - Koné, Zakaria - Hofmann, Stindl - Embolo

Dortmund: Kobel - Akanji, Hummels, Pongracic - Meunier, Witsel, Dahoud, Guerreiro - Bellingham, Moukoko, Malen

