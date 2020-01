Mönchengladbach. Gladbach will gegen Mainz den achten Bundesliga-Heimsieg in Serie feiern. Kapitän Lars Stindl gehört als Spielmacher zur Startelf. Der Ticker.

LIVE! 1:1! Gladbach gleicht durch Pléa gegen Mainz aus

Borussia Mönchengladbach peilt im Duell mit dem FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) den achten Bundesliga-Heimsieg in Serie an. Trainer Marco Rose, der als Profi 65 Bundesliga- und 85 Zweitliga-Spiele für die Mainzer bestritt, muss dabei auf drei Verteidiger verzichten: Stefan Lainer (Gelbsperre), Ramy Bensebaini und Tony Jantschke (beide Muskelfaserriss). Nach der 0:2-Niederlage zum Rückrundenauftakt beim FC Schalke 04 gibt es insgesamt vier Änderungen in der Gladbacher Startelf.

Fabian Johnson ersetzt Lainer in der Abwehr-Viererkette auf der rechten Seite. Nico Elvedi, der die Partie auf Schalke wegen Nackenbeschwerden verpasst hatte, spielt wieder in der Innenverteidigung. Christoph Kramer kommt statt Jonas Hofmann im defensiven Mittelfeld zum Zuge. Die Spielmacher-Position besetzt Kapitän Lars Stindl – Breel Embolo sitzt gegen Mainz auf der Ersatzbank.

Fünf Punkte Rückstand auf RB Leipzig

„Wir freuen uns natürlich wieder, ein Heimspiel zu haben“, sagte Rose vor der Partie gegen den Tabellen-15.. „Wir haben uns erkämpft, dass der Borussia-Park eine Festung geworden ist. Die Fans helfen uns, mutig ins Spiel zu gehen.“ Mutigen Fußball hatte Rose zuletzt bei seiner Mannschaft vermisst. Sie sei zudem „weniger gelaufen und gesprintet“ als die Schalker, stellte Rose fest.

Gladbach war vom siebten bis zum 15. Spieltag Tabellenführer. Mittlerweile haben die Fohlen fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter RB Leipzig. Borussia Dortmund verdrängte Gladbach mit dem 5:1 gegen den 1. FC Köln am Freitagabend von Platz drei – zumindest vorerst. Das Rose-Team hat allerdings die Chance, im Spiel gegen Mainz mit einem Sieg auf Platz zwei vorzurücken.

Die Aufstellungen:

Mönchengladbach: Sommer - Johnson, Ginter, Elvedi, Wendt - Zakaria, Kramer - Stindl - Herrmann, Pléa, Thuram

Mainz: Zentner - Pierre-Gabriel, Niakhaté, Hack, Aaron - Baku, St. Juste - Onisiwo, Boetius, Quaison - Mateta

Hier geht es zu den Live-Tickern: