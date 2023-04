Manu Koné: Der Millionen-Joker von Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach. Manu Koné wird von Topklubs umworben. Er könnte Gladbach viel Geld einbringen. Sportdirektor Roland Virkus sieht aber mehrere Optionen.

Das Kapitel des Manu Koné bei Borussia Mönchengladbach begann im Winter 2020/21 mit einem ungewöhnlichen Umstand. Max Eberl, damals noch Manager des niederrheinischen Fußball-Bundesligisten, nahm eine Auszeit, einen Sabbat-Monat, in den Bergen. „Wie man gemerkt hat, habe ich aber auch etwas gearbeitet“, sagte Eberl, mittlerweile Sportchef bei RB Leipzig, hinterher. „Den Koné-Transfer konnte ich in aller Ruhe abwickeln.“

Gladbach holte den französischen Mittelfeldspieler für neun Millionen Euro Ablöse, verlieh ihn für die Rückrunde aber direkt zurück an den FC Toulouse. Seit Sommer 2021 spielt Koné nun am Niederrhein, wo er einen kometenhaften Aufstieg erlebt.

Der Marktwert des 21-Jährigen wird aktuell auf 30 Millionen Euro beziffert. Branchenexperten glauben sogar, dass er die Borussia für bis zu 50 Millionen Euro verlassen könnten. Eine Summe, die dem Klub entscheidend dabei helfen könnte, den Kaderumbruch voranzutreiben. Kapitän Lars Stindl (34), Linksverteidiger Ramy Bensebaini (28) und Stürmer Marcus Thuram (25) werden Gladbach im Sommer ablösefrei verlassen. Sportdirektor Roland Virkus muss neue Spieler finden, die auch in der Lage sein sollten, die ballbesitzorientierte Spielidee von Trainer Daniel Farke umzusetzen.

Vertrag in Gladbach bis 2026

Dies beherrscht auch Koné, der mit seiner Dynamik, Übersicht und Passgenauigkeit hervorsticht. Mehrere europäische Top-Klubs sollen Interesse an seiner Verpflichtung zeigen. Koné ist Gladbachs Millionen-Joker, Virkus sieht aber offenbar mehrere Optionen. „Koné hat einen Vertrag bis 2026. Wir müssen ihn jetzt nicht unbedingt verkaufen“, sagt der 55-Jährige – und betont: „Es gibt immer intelligentere Lösungen, wie zum Beispiel mit Julian Weigl.“ Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler ist von Benfica Lissabon ausgeliehen,

Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus Foto: dpa

Gladbach könnte Koné also verleihen, um an Geld zu kommen, ohne ihn langfristig zu verlieren. Oder er könnte verkauft und wieder ausgeliehen werden – wie 2021. Was Virkus konkret plant, wird er kaum verraten. Aus dem Poker um Koné könnte Gladbach aber am Ende als großer Gewinner hervorgehen.

